Mai sunt fix 34 de zile până la Crăciun şi suntem siguri că aţi început deja pregătirile. La fel cum le-au început şi gazdele pensiunilor de la munte! La Durău, spre exemplu, mesele festive vor fi pline: cârnați, tobă, caltaboș, pastramă. Iar după atâtea bunătăți, turiștii au la dispoziție piscină încălzită, saună și ciubăr. Pe pârtie se lucrează deja la decor. S-au produs deja o mie de metri cubi de zăpadă artificială. Schiul și săniușul ar putea începe pe 15 decembrie.

La poalele Ceahlăului, în Durău, miroase deja a iarnă şi a sărbătoare. E forfotă mare în bucătăriile pensiunilor, iar gazdele promit mese bogate, pline de bucate tradiționale.

"Produse de porc, semipreparate făcute la noi în casă, de la cârnat, slăninuţă afumată, caltaboş, tobă, tochitură, pastramă, păstrăv afumat, plus produsele din toamnă, zacuscă, dulceaţă de ardei iute, brânzeturi, maturate şi proaspete din ferma noastră", a declarat Mihaela Petrescu, administrator.

Cât costă o noapte de cazare

De Crăciun, o familie plătește 500 de lei pentru o noapte de cazare, cu mic dejun inclus, masă festivă și muzică live. De Revelion, pachetele all inclusive, între 30 decembrie și 2 ianuarie, pornesc de la 1.500 de lei.

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"Costul pentru o cameră dublă de Crăciun pleacă de la 450 de lei pe noapte, ajungând in tura de revelion cu până la 2.000 de lei pe noapte, cu toate serviciile incluse", a explicat Angelica Chiriac, administrator pensiune.

Şi cum nimeni nu vrea kilograme în plus de sărbători, gazdele s-au gândit şi la mişcare. "Îi aşteptăm cu piscina noastră încălzită, cu saună, cu masaj, cu ciubăr, pârtia care sperăm să ne bucure cu zăpadă", spune Mihaela Petrescu, administrator.

Tunurile de zăpadă au fost deja pornite

Administratorii au pornit deja tunurile de zăpadă artificială și sunt convinşi că de Crăciun se va putea schia. "Am pornit fabrica noastră de zăpadă, undeva de vreo zece zile am pornit-o, estimăm să deschidem undeva în jur de 15 decembrie pârtia de săniuş şi pe cea de schi. Avem undeva o mie de mc de zăpadă produsă, până acum", a declarat George Chiriac, administrator pârtie.

"Pentru Crăciun, gradul de ocupare este de aproximativ 80-85%, iar pentru Revelion, deşi unele pensiuni sunt rezervate deja, mai sunt locuri disponibile", spune Ioan Bogdan Cudalbu, consilier CJ Neamţ

Maramureșul, Valea Prahovei sau Poiana Braşov promit şi ele sărbători de poveste.