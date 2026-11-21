Preşedintele Nicuşor Dan a fost surprins, vineri, alături de fiul său Antim la meciul de rugby dintre România și Canada. Lângă şeful statului a stat şi Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

Nu este prima dată când Nicușor Dan participă la un meci al naționalei de rugby. Pe 6 noiembrie, președintele a urmărit, tot alături de fiul său, partida dintre România și Tonga, pierdută de Stejari cu scorul de 38-43.

România a cedat la limită în faţa Canadei, scor 26-27

Echipa naţională de rugby a României a pierdut vineri, pe teren propriu, scor 26-27, meciul din World Rugby Nations Cup cu naţionala Canadei.

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Pe Stadionul Arcul de Triumf. Canadienii au condus cu 10-0 încă din minutul 14, după eseul lui Kyle Steeves, transformat de Takoda McMullin, ultimul înscriind şi o lovitură de pedeapsă. Stejarii au reuşit să revină până la pauză (eseuri Atila Septar şi Damian Bonaparte, transformare Alin Conache) şi au condus cu 12-10 la jumătatea meciului.

În repriza secundă românii au mai marcat două eseuri, prin Jean-Pierre Smith şi Adrian Emanuel Mitu, transformate de Conache şi Gabriel Rupanu, dar oaspeţii au reuşit trei eseuri, prin Olmstead, Lesage şi Tremblay, iar McMullin a transformat unul, şi scorul final a fost România - Canada 26-27.

Cu această victorie, Canada a câştigat şi trofeul "Cupa Cernavodă", pus în joc în meciurile directe dintre cele două echipe. Este pentru prima oară când canadienii câştigă acest trofeu, pus în joc din 2024.

Antrenorul David Gerard a început meciul cu următorul XV: 1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), 3. Gheorghe Gajion (RC Rouen), 4. Logan Weidner (CS Rapid), 5. Andrei Mahu (RC Massy), 6. Cristi Boboc (căpitan; CSA Steaua), 7. Keanan Murray (CS Dinamo), 8. Adrian Mitu (SAXV - Angouleme), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Hinckley Vaoavasa (SO Chambery), 11. Damian Bonaparte (CSA Steaua), 12. Mihai Graure (CS Dinamo), 13. Atila Septar (Nissa Rugby), 14. Nicolas Onuţu (RC Aubenas Vals), 15. Marius Simionescu (SCM USV Timişoara).

Rezerve au fost: 16. Alexandru Colev (CSM Ştiinţa Baia Mare), 17. Iulian Hartig (CS Dinamo), 18. Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), 19. Ştefan Iancu (SCM USV Timişoara), 20. Iacopo Bianchi (Rovigo Rugby), 21. Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara), 22. Ştefan Cojocariu (CS Rapid), 23. Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare).