Administraţia Naţională de Meteorologie a emis sâmbătă o atenţionare Cod galben de vânt şi ninsori viscolite în zonele de munte, valabilă până duminică seara.

Astfel, la munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 80...100 km/h.

Sâmbătă, în nordul Carpaţilor Orientali, la altitudini mai mari de 1400 m, va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă de 5...10 cm, vântul va avea rafale cu viteze de 50...70 km/h, iar pe creste de 80...100 km/h. Vizibilitatea va scădea sub 100 m.

De asemenea, temporar vântul va avea intensificări în Moldova, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.