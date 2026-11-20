Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 20 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut aproape trei bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,7953 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,8782 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3482 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3916 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 19,42 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 563,6174 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în 2026.