Copil de 13 ani, mort după ce a mâncat brânză contaminată cu E. coli. Timp de 9 ani a stat în stare vegetativă

Mattia Maestri, un băiat din Italia, a murit la vârsta de 13 ani, la nouă ani după ce a mâncat brânză contaminată cu bacteria E. coli. Avea doar patru ani când s-a îmbolnăvit, iar de atunci a rămas într-o stare vegetativă ireversibilă.

Copil de 13 ani, mort după ce a mâncat brânză - JamPress

Totul s-a întâmplat în iunie 2017, în nordul Italiei. Mattia a mâncat o bucată de brânză produsă din lapte crud la o fabrică din Valea Non, regiunea Trentino. Tatăl copilului susține că bacteria a ajuns în produs din cauza unor greșeli făcute în procesul de colectare a laptelui.

În urma infecției, băiatul a dezvoltat sindrom hemolitic-uremic, o complicație gravă asociată cu E. coli. Boala poate afecta vasele de sânge și circulația către organe vitale, inclusiv creierul.

Starea lui Mattia s-a deteriorat rapid. A intrat în comă, a petrecut o lună la terapie intensivă și apoi aproape un an într-un centru de recuperare. Medicii nu au mai putut însă să îi îmbunătățească starea, iar copilul a rămas în stare vegetativă permanentă. Potrivit familiei, Mattia ajunsese să ia 47 de medicamente pe zi, avea zeci de crize de epilepsie și își pierduse vederea.

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Reprezentanţi ai fabricii, condamnaţi

După un proces care a durat mai mulți ani, doi reprezentanți ai fabricii de brânzeturi au fost condamnați pentru vătămare corporală gravă.

Familia a dus în tot acest timp o luptă în instanță împotriva celor pe care îi consideră responsabili, atât din cadrul fabricii, cât și dintre cadrele medicale care s-au ocupat de copil. Avocații părinților au depus acum și o plângere pentru ucidere din culpă în formă agravată, susținând că Mattia și familia sa au trecut prin "nouă ani de agonie".

Tatăl băiatului, Giovanni Battista Maestri, a anunțat moartea fiului său printr-un mesaj publicat în presa italiană.

După îmbolnăvirea lui Mattia, acesta a înființat și o asociație pentru protecția consumatorilor și a scris o carte prin care îi avertizează pe părinți asupra riscurilor produselor lactate nepasteurizate. Cartea a fost prezentată anul acesta și în Parlamentul italian.

"Nu am putut să-l salvez pe el, dar această carte poate salva alți copii", a spus tatăl.

Înmormântarea lui Mattia a avut loc în localitatea Coredo, din nordul Italiei, unde zeci de oameni au venit să își ia rămas-bun.

Infecția cu E. coli nu apare doar în urma consumului de produse nepasteurizate. Bacteria poate fi transmisă și prin fructe și legume contaminate, carne insuficient preparată termic, apă poluată sau prin contactul cu animale de fermă.