Un bărbat din judeţul Giurgiu este anchetat penal, sub control judiciar, după ce, în urma unui conflict cu vecinul său, a turnat benzină pe autoturismul acestuia, ameninţând că îi dă foc.

A turnat motorină pe maşina vecinului, după o ceartă. Bărbat din Giurgiu, plasat sub control judiciar - Sursa: Profimedia

Oficialii Poliţiei judeţene Giurgiu anunţă că, miercuri, un bărbat din comuna Cartojani a fost plasat sub control judiciar de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, într-un dosar de tentativă la distrugere prin incendiere.

Bărbatul fusese reţinut pentru 24 de ore, în urma unui incident produs marţi după-amiază.

"În jurul orei 14.00, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 8 Roata de Jos au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat, din localitatea Cartojani, judeţul Giurgiu, cu privire la faptul că ar avea un conflict cu un vecin care i-ar fi blocat accesul în curte. În temeiul sesizării, la faţa locului s-au deplasat poliţiştii, iar, din primele verificări a reieşit faptul că, un bărbat, de 51 de ani, din localitatea Cartojani, judeţul Giurgiu, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi turnat motorină pe autoturismul vecinului său, de 48 de ani, care era parcat la poarta locuinţei, având intenţia de a-l incendia", au transmis oficialii Poliţiei Giurgiu.