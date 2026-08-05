Canicula nu dă pace continentului şi aduce noi recorduri de temperatură în multe dintre ţările europene. Austria, Cehia şi Slovacia au înregistrat ieri maxime istorice. Arşiţa vine la pachet şi cu o secetă fără precedent în ultimele decenii, iar marile fluvii s-au transformat în autostrade de nisip. Căldura schimbă însă şi felul în care trăim. În Ungaria, oamenii au redus consumul de electricitate la apelul guvernului, iar în Italia muzeele au prelungit programul de vizitat până aproape de miezul nopţii.

25 de oraşe din Italia sunt sub cod roşu de caniculă şi temperaturi resimţite de până la 45 de grade. Este al patrulea val de caniculă care a lovit ţara în această vară. Marile lacuri ale continentului au secat. Râul Secchio poate fi traversat şi de copii. Nivelul Lacului Maggiore a scăzut foarte mult şi pune în pericol irigaţiile agricole.

La Roma, sălile de cinema sunt deschise gratis publicului în orele de foc.

Persoană: Un pic de răcoare la cinematograf, aveam nevoie de asta.

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În schimb, siturile istorice şi muzeele, printre care Colosseumul sau Pantheonul, se închid la orele prânzului şi se redeschid abia seara.

Opt ţări europene au fost sub cod roşu astăzi

Trei dintre ele au înregistrat deja recorduri istorice. Au fost 41 de grade în Austria, la Viena, şi 41,5 în Cehia.

În Slovacia, mercurul a urcat la 40,8 grade, iar noaptea trecută a fost cea mai fierbinte de când se fac măsurători, aproape 28 de grade Celsius.

Dunărea s-a retras atât de mult în Serbia încât 20 de epave ale unor nave naziste din Al Doilea Război Mondial au ieşit la suprafaţă.

În Germania, nivelul scăzut al Rinului a scos la lumină o navă de pescuit scufundată şi aşa numitele pietre ale foamei, repere istorice plasate în râuri tocmai pentru a avertiza generaţiile viitoare privind riscul de foamete provocată de secetă.

"Avem căldura asta de peste opt săptămâni. Da, e înfricoșător", spune o persoană.

În Londra, iarba din marile parcuri s-a uscat, iar singurele zone verzi rămase sunt copacii.

Seceta şi canicula au provocat şi scăderea producţiei de electricitate

Multe ţări au cerut populaţiei să facă economie.

Cei mai ascultători europeni au fost ungurii. Consumul a scăzut cu 700 de megawaţi la orele de vârf, adică echivalentul a un milion de aparate de aer condiţionat scoase din priză.

"Am dezghețat congelatorul, pentru că, evident, dacă este plin de gheaţă consumă mai multă energie electrică. Dacă plec de acasă, scot totul din priză. Este un lucru trist și înfricoșător și un avertisment foarte serios pentru societate că trebuie să fim atenți cu resursele noastre", spun oamenii.

"Clima se schimbă în întreaga lume, dar Europa este continentul cu cel mai rapid nivel de încălzire, de trei ori mai mult decât media globală", explică Pawel Szypulski, climatolog.

Potrivit unor estimări, numai în iunie, căldura a ucis între 14.000 şi 20.000 de oameni în Europa.