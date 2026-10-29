Cel mai căutat job din România în 2026. Aproape jumătate din anunțuri au fost publicate pentru acest post

Piaţa muncii din România a încetinit în ultimul an, însă companiile continuă să caute angajaţi în anumite departamente. Vânzările, relaţiile cu clienţii, logistica şi contabilitatea ne numără printre domeniile cu cea mai mare nevoie de personal, potrivit unei analize eJobs. Angajatorii recrutează atât persoane fără experienţă, cât şi specialişti, iar salariile medii trec de 1.000 de euro net pe lună pentru unele posturi.

Deşi angajările au încetinit în ultimul an, firmele din România continuă să caute personal în mai multe domenii. Unele companii se confruntă în continuare cu un deficit de personal sau cu o fluctuaţie ridicată a angajaţilor, arată datele eJobs pentru primele nouă luni ale anului 2026.

Cele mai mari nevoi de recrutare sunt în departamentele de vânzări, relaţii cu clienţii, administrativ şi logistică, dar şi financiar-contabilitate. Angajatorii caută atât candidaţi aflaţi la început de carieră, cât şi persoane cu experienţă de doi până la cinci ani sau specialişti cu o vechime de peste cinci ani.

Aproape 70.000 de locuri de muncă în vânzări, de la începutul anului

Din cele peste 170.000 de locuri de muncă publicate pe eJobs de la începutul anului, aproape 70.000 au vizat departamentele de vânzări. Alte aproximativ 30.000 de posturi au fost disponibile în relaţii cu clienţii, iar 25.000 în administrativ şi logistică.

Articolul continuă după reclamă

La polul opus, departamentele cu cele mai puţine posturi scoase la concurs au fost cele de service şi mentenanţă, secretariat şi personal medical.

Potrivit reprezentanţilor eJobs, încetinirea angajărilor nu înseamnă neapărat că firmele nu mai au nevoie de personal, ci că cererea se mută către alte tipuri de activităţi.

"O încetinire a recrutărilor nu înseamnă în mod obligatoriu că nevoia de angajați dispare, ci, în multe cazuri, putem vorbi despre o redistribuire din domenii sau departamente care se confruntă cu o restrângere a activității spre altele unde activitatea este în creștere. De aceea, pentru candidați este important să urmărească nu doar industria în care vor să lucreze, ci și tipurile de rol pentru care au competențele potrivite sau care le-ar putea permite o reconversie ușoară", declară Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Limbile străine, tot mai importante la angajare. Ce candidaţi sunt greu de găsit

Cunoaşterea limbilor străine rămâne un criteriu important pentru angajatori. Limba engleză este solicitată în aproape jumătate dintre anunţurile de recrutare publicate anul acesta, însă companiile caută şi persoane care vorbesc germană, italiană, franceză, spaniolă sau maghiară.

Aceste competenţe sunt cerute în special pentru posturile din centrele de suport şi relaţii cu clienţii.

"Cu cât limba străină căutată este mai rară, cu atât se găsesc mai greu candidați relevanți pentru poziție, dar și salariile oferite depășesc media pieței", a explicat Roxana Drăghici.

În ceea ce priveşte interesul candidaţilor, aceştia aplică atât pentru posturile din departamentele cu multe oportunităţi, precum vânzări, relaţii cu clienţii şi logistică, cât şi pentru domenii unde oferta de locuri de muncă este mai redusă, cum ar fi secretariatul şi activităţile de back-office.

Ce salarii se oferă în vânzări, contabilitate şi relaţii cu clienţii

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, un specialist în vânzări câştigă, în medie, 4.500 de lei net pe lună, sumă la care se poate adăuga şi un comision.

În contabilitate, salariul mediu este de 5.500 de lei net lunar, în timp ce un specialist în asistenţă clienţi câştigă, în medie, 3.600 de lei net.

În prezent, aproximativ 15.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs, iar alte 8.000 pe iajob.ro, platformă destinată persoanelor care vor să se angajeze rapid.

Prin intermediul iajob.ro, candidaţii pot lua legătura direct cu angajatorii, prin telefon, WhatsApp sau email, fără să fie nevoiţi să îşi creeze un CV şi să parcurgă etapele tradiţionale ale recrutării.