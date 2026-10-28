Meseria plătită cu 6.000 €/lună pe care nimeni nu o vrea. De nevoie, angajatorii sunt dispuşi să dea mai mult

Salarii de până la 6.000 de euro pe lună şi beneficii suplimentare, dar tot mai puţini oameni sunt interesaţi de această meserie. Europa se confruntă cu o criză majoră de şoferi de camion, cu peste 500.000 de locuri de muncă neocupate. Situaţia riscă să se agraveze în anii următori, când sute de mii de angajaţi vor ajunge la vârsta pensionării.

Sectorul transporturilor rutiere din Europa se confruntă cu un deficit tot mai mare de personal, în ciuda salariilor atractive oferite de companii. Potrivit Car & Motor, aproximativ 502.000 de posturi de şoferi de camion sunt vacante pe continent.

Datele Uniunii Internaţionale a Transporturilor Rutiere (IRU) arată că, la nivel mondial, deficitul ajunge la aproximativ 2,8 milioane de şoferi în 18 pieţe analizate. Problema se conturează încă din 2021, iar perspectivele sunt îngrijorătoare.

Salarii de până la 6.000 de euro

În Europa, salariile şoferilor profesionişti pot depăşi 3.000 de euro lunar, inclusiv pentru angajaţii cu experienţă redusă. Unele companii oferă şi beneficii suplimentare, precum cazare asigurată şi posibilităţi de creştere salarială.

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În Elveţia şi Norvegia, veniturile pot ajunge la 4.500-5.000 de euro pe lună, în timp ce pentru anumite curse dificile din Scandinavia salariile pot atinge chiar şi 6.000 de euro, în funcţiile de condiţiile de angajare.

Cu toate acestea, meseria nu atrage suficienţi candidaţi. Programul solicitant, orele îndelungate petrecute la volan şi perioadele lungi departe de familie sunt principalele motive pentru care mulţi tineri evită domeniul. La acestea se adaugă costurile ridicate şi procedurile birocratice pentru obţinerea permiselor şi certificărilor profesionale.

Peste 660.000 de şoferi ar putea ieşi la pensie până în 2030

Criza riscă să se adâncească în următorii ani. Potrivit IRU, aproximativ 20% dintre şoferii profesionişti din Europa ar urma să se pensioneze în următorii cinci ani.

Până în 2030, circa 660.500 de şoferi ar putea ajunge la vârsta pensionării, ceea ce ar accentua deficitul deja existent dacă nu vor fi recrutaţi suficienţi angajaţi noi.

Specialiştii avertizează că lipsa şoferilor ar putea provoca întârzieri în transportul mărfurilor, probleme de aprovizionare şi creşterea costurilor de distribuţie. În cele din urmă, aceste cheltuieli s-ar putea reflecta în preţurile produselor, care vor afecta la rândul lor atât companiile, cât şi consumatorii europeni.