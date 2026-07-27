Tren Alstom Coradia Stream, atacat cu pietre la Constanţa. A fost sesizată Poliția Transporturi Feroviare

Un tren nou Alstom Coradia Stream al CFR Călători a fost atacat cu pietre luni, în jurul prânzului, în timp ce circula pe ruta Constanța - București Nord. Incidentul a avut loc la scurt timp după plecarea din stația Constanța, iar un geam lateral al ramei electrice a fost spart.

Potrivit informațiilor publicate de Club Feroviar, trenul Interregio 16082, operat de SNTFC CFR Călători, a plecat din stația Constanța la ora 12:30, fără întârziere, având ca destinație Gara de Nord din București, unde urma să ajungă la ora 14:43.

După parcurgerea a aproximativ patru kilometri, în stația CF Palas, mecanicul de locomotivă a oprit neplanificat trenul și a anunțat că persoane necunoscute au aruncat cu pietre asupra garniturii.

În urma atacului, un geam lateral, format dintr-o structură dublă, a fost spart. A fost sesizată Poliția Transporturi Feroviare, iar trenul și-a reluat călătoria, ajungând să circule cu o întârziere de aproximativ 10 minute față de program.

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Nu este primul atac asupra trenurilor Alstom

Incidentul nu este unul singular. De-a lungul anilor, mai multe trenuri de călători au fost ținta unor astfel de atacuri, iar dacă în trecut cele mai vizate erau automotoarele Siemens Desiro, cunoscute drept „Săgeata Albastră”, în prezent noile rame electrice Alstom Coradia Stream au devenit, de asemenea, victime ale vandalismului.

Conform Club Feroviar, încă dinainte de introducerea în circulație comercială, în septembrie 2024, două trenuri Alstom au fost atacate cu pietre în timpul deplasării de la poligonul de testare Făurei către Atelierele CFR Grivița. Garniturile au prezentat atunci geamuri sparte, elemente deformate și deteriorări ale vopselei de pe caroserie.

Ramele Alstom CFR nu sunt asigurate

Pe lângă atacurile externe, trenurile Alstom Coradia Stream au fost implicate și în alte incidente. Un caz relatat anterior de Club Feroviar arăta că un geam al unei astfel de rame a fost spart accidental de un mecanic de locomotivă care își uitase cheia.

O situație problematică este faptul că ramele Alstom Coradia Stream ale CFR Călători nu beneficiază în prezent de o asigurare. Operatorul feroviar de stat nu a finalizat până acum o procedură de achiziție pentru asigurarea acestora, deși Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) include în compensația acordată operatorului și fonduri destinate acestui tip de cheltuieli.

Atacurile cu pietre asupra trenurilor generează nu doar pagube materiale, ci pot pune în pericol siguranța pasagerilor și a personalului feroviar.