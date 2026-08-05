Numai călător CFR să nu fii pe o căldură insuportabilă! Condiții mizerabile, mai mulți oameni decât locuri, zeci de grade în termometre și tot atâtea minute de întârziere pe șine. Aceasta este chinul zilnic pe care îl suportă mii de navetiști. O echipă Observator s-a urcat într-un tren în care, de ani întregi, oamenii sunt nevoiți să călătorească în condiții la limita decenţei.

11 și 26 de minute. Urcăm în trenul de navetiști București - Titu - Pitești. Oamenii ne avertizează din start: nu știm când ajungem. Sunt restricții pe șine, iar drumul s-ar putea dubla. În vagon, aerul devine rapid irespirabil.

"Merg gândacii pe aici! (n.r. întrebat de cât timp face drumul acesta) De 20 de ani. Pe trenul asta numai aşa se circulă! Un singur vagon". "Ne-am dat câteodată jos, s-a defectat, am ieşit la maxi taxi, la ocazie. Astea sunt condiţiile, nu se va schimba niciodată", au spus oamenii.

Locurile de pe bilete nu există în realitate

Articolul continuă după reclamă

Locurile de pe bilete nu există în realitate. Cei fără loc stau în picioare sau pe jos. Plecăm cu întârziere. În aglomerație, o femeie însărcinată în 8 luni își caută un loc. Nu găsește. Se pregătește să stea în picioare 100 de kilometri. Află că vagonul a fost schimbat în ultimul moment cu unul mai mic decât cel pentru care oamenii au cumpărat bilete. O altă călătoare îi oferă locul.

"E destul de greu dar fac exerciţii de respiraţie să pot să rezist! Au fost şi întârzieri de 200 de minute de cele mai multe ori". "E o batjocură! Se vând bilete pentru un intercity care e mai mare şi după aia se bagă pe şină un altul care e mai mic! Nu se poate aşa ceva", au spus oamenii.

32 de grade în vagon și viteze de doar 35 km/h

32 de grade Celsius şi evantaiul la purtător.. doar aşa poţi merge cu CFR-ul în perioada asta, cel puţin pe rutele scurte, iar dacă ne uităm la viteza trenului 35 de kilometri pe oră, variază..

La "cald" cerem şi o reacţie de la CFR Călători. Răspunsul...

Reporter: Eu sunt în el şi mi-e foarte cald, am găsit gândaci pe jos.

Ada Mesesan, comunicare CFR Călători: Ascultă-mă, toate săgeţile sunt pe regio!

Reporter: Dar contează ce fel de tren e dacă e atât de cald? Sunt oameni care stau în picioare //taie//

Ada Mesesan, comunicare CFR Călători: Pentru că şi-au ales greşit! Sunt foarte multe trenuri! La Regio, condiţia este mai mică pentru că este pentru navetişti. Du-te pe un interregio si vezi cum e!

Navetiștii pierd ore întregi pe drum

Coborâm mai devreme, la Titu. Condițiile sunt greu de suportat, chiar dacă biletul nostru mergea mai departe.

Poveștile nu se opresc aici. Continuă în gară.

Călător: Ieri la unu jumate am ajuns din Bucureşti la Titu, şi am stat până la 3 şi 20!

Reporter: De aici plecaţi mai departe?

Călător: Da, mergem Târgovişte!

Reporter: Deci toată ziua sunteţi pe drum!

Călător: Exact! De dimineaţă de la 3!

Probleme au fost şi în Prahova, unde călătorii de pe ruta Bucureşti-Iaşi au rămas blocaţi pe şine, timp de trei ore, după ce alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă.

"Groaznic, nu ni se spune nimic! Urcaţi să vedeţi cum e! "Mulţumim CFR-ului pentru spa", au mai afirmat oamenii.

Peste 80% dintre călători nu ar recomanda CFR

Recent, ministrul Transporturilor, Radu Miruță, spunea că a primit peste 1700 de sesizări de la călători. Peste 80% nu ar recomanda CFR nimănui. Motivele sunt aceleași: întârzieri, mizerie și lipsa investițiilor.