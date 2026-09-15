Demers "uluitor" al Franţei: De ce vrea scoaterea oligarhului rus Usmanov de pe lista sancțiunilor UE

Franța face presiuni pentru scoaterea oligarhului Alisher Usmanov de pe lista sancțiunilor UE. În spatele demersului neobișnuit s-ar ascunde o încercare a guvernului francez de a obține eliberarea unor cetățeni francezi din Azerbaidjan, dezvăluie Financial Times.

Oligarhul rus de origine uzbecă Alisher Usmanov a fost inclus pe lista sancțiunilor Uniunii Europene în 2022, pentru că "are legături deosebit de apropiate cu Vladimir Putin". Sancțiunile impuse împotriva lui și a altor aproximativ 2.600 de persoane fizice și juridice urmau să expire azi, 15 septembrie, dar momentul a a fost evitat in extremis.

De ce vrea Franţa scoaterea lui Usmanov de pe lista sancţiunilor

Potrivit Financial Times, Parisul a recurs la tactici similare celor folosite de Viktor Orban, într-o încercare de a obține eliberarea unor cetățeni francezi arestaţi în Azerbaidjan.

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Una dintre condițiile acestui aranjament ar fi ridicarea sancțiunilor împotriva lui Usmanov pentru care este nevoie de unanimitate în UE. Parisul a refuzat să confirme public detaliile acordului sau identitatea exactă a persoanelor vizate.

Slovacia susţine și ea eliminarea lui Usmanov de pe listă și, împreună cu Franța, a blocat luni reînnoirea sancțiunilor pentru încă 12 luni. Însă majoritatea statelor au rămas împotrivă, iar Croația și Italia au susținut scoaterea de pe listă a lui Usmanov ca variantă de compromis pentru înnoirea sancțiunilor.

În cele din urmă, statele UE au stabilit să prelungească regimul de sancţiuni cu o săptămână, pentru ca negocierile să poată continua. Dacă nu s-ar fi ajuns la un acord până miercuri, toate celelalte persoane și companii ruse ar fi fost eliminate de pe lista sancțiunilor.

Demersul neașteptat al Franței i-a surprins pe ceilalți diplomați europeni. Unul dintre ei a catalogat mutarea Parisului drept "uluitoare".

Cât de tranzacțională a devenit politica externă a UE

Episodul arată cât de tranzacțională a devenit politica externă a UE și cum o singură țară poate împiedica, prin veto, o decizie majoritară, explică Financial Times. Franța a luat-o pe urmele Ungariei lui Viktor Orban și Slovaciei lui Robert Fico, considerate aliatele Moscovei, și a început şi ea să folosească dreptul de veto ca instrument de negociere.

Un diplomat francez a declarat pentru FT că Parisul are "o preocupare specifică de securitate națională și dorește să răspundă pozitiv partenerilor noștri internaționali care ne-au abordat în legătură cu domnul Usmanov". El a adăugat că Franţa rămâne "unul dintre cei mai angajați în (...) intensificarea presiunii, prin toate mijloacele disponibile, asupra mașinăriei de război a Rusiei".

O altă țară, Luxemburgul, care susține prelungirea sancțiunilor, a lăsat de înţeles că, dacă Usmanov va fi eliminat de pe listă, dorește ca și Mihail Fridman, unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, să scape de sancțiuni.

Zelenski cere UE să nu facă niciun compromis cu oligarhii ruși

Mai mulți oficiali din state membre UE s-au plâns în privat că Franța nu a oferit detalii despre motivele pentru care a făcut presiuni pentru eliminarea lui Usmanov de pe listă. "Ar însemna că nu este doar o recompensă pentru Rusia, ci și o recompensă pentru încarcerarea unor europeni", a declarat un diplomat european de rang înalt.

Țările occidentale au mai făcut schimburi de prizonieri cu Rusia și au mai ridicat sancțiuni impuse unor ruși în timpul războiului din Ucraina, după ce aceștia au câștigat procese sau s-au distanțat de Moscova.

În plus, la solicitarea Ungariei și Slovaciei au avut loc și o serie de așa-numite "eliminări politice de pe lista sancțiunilor". Însă Usmanov ar reprezenta primul caz în care eliberarea unor prizonieri este legată în mod explicit de relaxarea sancțiunilor impuse în urma invadării Ucrainei.

Usmanov a respins motivele invocate de UE pentru sancţionare și a intentat procese în mai multe țări europene.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliaţilor europeni să reînnoiască sancțiunile și să nu facă niciun compromis în cazul lui Usmanov sau al altor oligarhi ruși.

"Oligarhii ruși fără de care sistemul lui Putin este imposibil de imaginat trebuie să simtă că nu există niciun loc în lume unde să poată trăi în pace și liniște atât timp cât acest război continuă", a declarat Zelenski sâmbătă.