Ciocolată cu usturoi, cu magiun de prune sau cu gust de plăcintă cu mere. Sunt doar câteva dintre aromele inedite pe care le-au putut degusta în acest weekend cei care au ajuns la festivalul ciocolatei. Artizanii au venit cu tablete, praline şi tot felul de figurine dulci, numai bune de oferit cadou de sărbători. Şi cu o veste bună pentru clienţi: n-au crescut preţurile înainte de Crăciun.

Iar de lângă ciocolata neagră nu avea cum să lipsească cea albă. Ciocolatierii au venit la festival şi cu tot felul de arome neobişnuite.

"Ciocolata cu jumări şi piper. Pralina cu gorgonzola şi reducţie de vin şi alte idei care ne mai vin. Cele mai cerute de către clienţi sunt zmeura şi chilli. Nu-i chiar clasic, dar printre ele. Deja lumea e obişnuită ciocolată şi ceva picant. Cafeaua, ciocolată neagră simplă, se caută foarte mult", a declarat Andreea Agrigorăşoiae, ciocolatier.

"Pentru că se apropie 1 decembrie, ne-am gândit să facem gusturile copilăriei noastre, aşa că am pus gust de amandină într-o pralină. Am venit cu plăcintă cu mere. Şi magiun cu ţuică şi gutuie cu nucă rumenită", a declarat Vera Maxim, ciocolatier.

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Ciocolata cu ingrediente la care nu te-ai fi gândit niciodată

"Pralină cu hrean. Un cu trandafir şi pier roz, una cu ghimbir, cuişoare, turmeric şi cu chilli. Se cer gusturile asortate. Să fie cutia cu cât mai multe gusturi", a declarat Dicoi Kinga Ingres, ciocolatier.

Iar formele...cât mai inedite. La festival, un artizan a venit cu ciocolată în formă de Coloana Infinitului, inspirată din sculptura lui Brâncuşi.

"Moş Crăciuni, reni - top vânzări şi prinţese. Pentru tabletă 39-49, în jurul acestei sume. La o cutiuţă din aceasta, 29-25, depinde ce gusturi avem. Şi o cutie mai mare e la 80 şi mai mare la 150. Figurinele sunt între 60 şi 140 de lei", a mai spus Vera Maxim, ciocolatier.

Vestea bună pentru pofticioşi? Producătorii n-au crescut preţurile.

"S-au scumpit şi curentul electric. Şi toate taxele, impozitele. În schimb am primit oferte mai bune la ciocolată. Am păstrat preţurile. Nu cred că mai sportă piaţa o mărire de preţ, nu mai sunt bani", a declarat Andreea Agrigorăşoiae, ciocolatier.

"În raport cu anul trecut, vânzările sunt uşor mai scăzute. Undeva cu 25-30% până în acest moment. Sperăm să crească până de Crăciun". "Cu mentă mi-a plăcut şi am mai gustat cu căpşunică". "Ciocolată albă cu aromă de fistic", spun oamenii.

Piața ciocolatei din România valorează 800 de milioane de euro și a crescut cu 5% într-un an. Potrivit unui studiu, 9 din 10 cumpărători ar plăti cu 20–30% mai mult pe o ciocolată artizanală.