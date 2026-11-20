Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), Daniel-Cătălin Zamfir, declară că ia în calcul majorarea valorii voucherelor de vacanţă acordate angajaţilor din sectorul public la 1.000 de lei de persoană, faţă de 800 lei, în prezent. Zamfir mai anunţă că, anul viitor, şi angajaţii din mediul privat ar putea să primească vouchere de vacanţă, potrivit unui proiect de lege aflat în Parlament. Acesta spune că pregăteşte un program de măsuri de susţinere a turismului intern.

Ministrul Economiei vrea să majoreze valoarea voucherelor de vacanţă la 1.000 de lei. Cine le primeşte - Hepta

"Mă gândesc ca pentru sectorul public, cuantumul să fie undeva la 1000 de lei de persoană. Şi, în ultimul rând, există un proiect de lege propus chiar de o colegă de-a mea din Constanţa, prin care dorim ca şi pentru sistemul privat să avem posibilitatea să se acorde acest voucher de vacanţă", a declarat ministrul Zamfir la Târgul de Turism al României, ediţia de toamnă, potrivit News.ro.

Ministrul susţine că, potrivit acestui proiect legislativ, companiile private ar putea să acorde vouchere de vacanţă angajaţilor, cu posibilitatea deducerii sumelor din impozitul pe profit, o măsură solicitată de mai multă vreme de asociaţiile din domeniul turismului.

În acest an, voucherele de vacanţă pentru bugetari au o valoare de 800 de lei, condiţia alocării lor fiind ca aceştia să aibă un salariu net de până la 6.000 de lei, faţă de până la 8.000 de lei, în 2025. Valoarea voucherelor a fost de 1.600 de lei, în 2024, dar s-a redus la jumătate începând cu 2025.

Articolul continuă după reclamă

În acelaşi timp, Daniel-Cătălin Zamfir a mai precizat că ministerul pregăteşte o serie de măsuri pentru combaterea concurenţei neloiale din domeniu, urmărindu-se reducerea turismului la negru, fără să dea şi alte detalii.

De asemenea, ministrul şi-a exprimat susţinerea pentru dezvoltarea Organizaţiilor de Management al Destinaţiei (OMD), al căror proces de organizare nu este finalizat, şi despre care spune că odată ce vor fi funcţionale ele pot să contribuie la dinamizarea economiei locale şi a activităţii turistice.

Ministrul a lăsat să se înţeleagă că se au în vedere şi unele măsuri legislative care să susţină sectorul, astfel încât România să devină competitivă în raport cu alte destinaţii.

Participări duble la târgurile internaţionale de turism

Ministrul Economiei a criticat modul în care au fost utilizate fondurile pentru promovarea turistică, în trecut, anunţând că România îşi va dubla participările la târgurile internaţionale de turism, în 2027. Promovarea este esenţială pentru dezvoltarea industriei şi pentru atragerea turiştilor străini, dar şi pentru menţinerea turiştilor români în ţară, declară oficialul, care spune că pentru anul viitor sunt pregătite programe pentru susţinerea turismului intern.

"România are un potenţial uriaş care încă nu este foarte bine exploatat. Îmi doresc să vină în România cât mai mulţi turişti străini care să descopere minunăţiile pe care le putem oferi. Avem nişte zone unice, în fiecare dintre aceste regiuni avem nişte obiective care au unicitatea lor. Eu îmi doresc foarte mult ca turismul românesc să reprezinte un motor pentru economie, pentru că avem potenţial uriaş, inclusiv în zona staţiunilor balneoclimaterice. Îmi doresc să dezvoltăm această zonă a turismului balnear - wellness, SPA, longevity. Avem foarte multe localităţi în care putem dezvolta acest tip de turism. Este o provocare uriaşă să avem români care să-şi petreacă în ţară cât mai multe zile", a declarat Zamfir.

În bugetul pentru anul viitor, numărul de participări la târgurile internaţionale de turism s-a dublat, faţă de acest an, mai ales că România are destinaţii care pot fi promovate competitiv pe pieţele externe, după cum spune Zamfir.

"Din păcate, înaintea mea am constatat că bugetul pentru promovări la Ministerul Turismului a fost utilizat în proporţie de 16%. O ruşine, o ruşine ca să nu-ţi promovezi turismul, destinaţiile pe care le ai, să n-ajuţi antreprenorul din turism", a precizat Daniel-Cătălin Zamfir.