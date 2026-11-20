Combinatul siderurgic Liberty Galaţi şi fabrica de ţevi sudate longitudinal au fost scoase la vânzare prin negociere directă, la un preţ de pornire de aproximativ 200 de milioane de euro, iar investitorii interesaţi pot depune oferte angajante până la 10 decembrie 2026, au anunţat, vineri, administratorii concordatari CITR şi Euro Insol.

Combinatul siderurgic Liberty Galaţi şi fabrica de ţevi, scoase la vânzare pentru 200 mil. € - Facebook/Liberty Galati

"Pentru oamenii care au lucrat aici o viaţă, întrebarea este când se va produce din nou oţel la Galaţi. Astăzi facem un pas concret în această direcţie. Îi invităm la negocieri pe investitorii care văd un viitor pentru combinat şi au resursele să repornească producţia. Miza este să păstrăm la Galaţi atât capacitatea de a produce oţel, cât şi experienţa oamenilor de care depinde această industrie", a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR, citat în comunicat, potrivit Agerpres.

Potrivit administratorilor concordatari ai Liberty Galaţi SA şi Liberty Tubular Products Galaţi SA, preţul de pornire este de 199.845.742 de euro, tranzacţia fiind scutită de TVA.

Până la termenul din 10 decembrie, ora 17:00, ofertanţii trebuie să depună documentaţia de participare şi oferta angajantă, însoţită de o garanţie de 7% din preţul de pornire. După această dată, administratorii concordatari vor negocia individual cu fiecare ofertant, iar termenul pentru depunerea ofertelor finale angajante este 17 decembrie 2026, ora 17:00. Ofertele finale vor fi transmise creditorilor, care vor selecta câştigătorul procedurii.

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"La Galaţi, un investitor are acces la un întreg lanţ de producţie, de la furnal şi oţelărie până la laminoare şi fabrica de ţevi, pe o platformă cu acces la Dunăre şi la Marea Neagră. Negocierea directă ne permite să clarificăm cu fiecare investitor condiţiile în care este pregătit să cumpere. Creditorii vor avea astfel la dispoziţie ofertele finale pentru a alege cumpărătorul", a declarat Remus Borza, reprezentantul Euro Insol.

Combinatul siderurgic din Galaţi este singurul producător integrat de oţel din România. Platforma industrială se întinde pe 1.600 de hectare şi are o capacitate de producţie de până la 3 milioane de tone de oţel pe an.

Printre principalele active scoase la vânzare se numără uzina de aglomerare, furnalul, oţelăria şi instalaţiile de turnare continuă, laminorul de tablă groasă, laminoarele de benzi la cald şi la rece, liniile de zincare şi de acoperire organică, fabrica de ţevi sudate longitudinal, precum şi halda de zgură, terenuri şi clădiri.

Conform comunicatului, achiziţionarea caietului de sarcini, care cuprinde descrierea completă a activelor şi condiţiile de participare, este obligatorie.

Consorţiul Euro Insol - CITR este format din societăţi specializate în administrarea procedurilor de restructurare şi insolvenţă, inclusiv reorganizare judiciară şi valorificarea activelor.