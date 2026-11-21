Magia Crăciunului a ajuns deja în țara noastră. Printre milioane de luminițe, brazi uriași și scrisori pentru Moș Crăciun, copiii se bucură de primele târguri de sărbători. Cei mici au venit deja cu liste pregătite de acasă și cu chef de distracție.

Magia a cuprins seara trecută centrul orașului Cluj-Napoca. Luminițele și colindele i-au încântat pe spectatori.

Reporter: Cum vă place târgul de anul ăsta?

Turiști: Foarte fain, foarte frumos.

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Turiști: Foarte frumos, ca în fiecare an. Roata, bineînțeles, spectacolul, totul este superb.

Aceeași magie și în Capitală

Schimbăm orașul, păstrăm magia. În Grădina Botanică din București, aleile sunt portaluri spre o lume de poveste. De la peisaje înghețate până la decoruri inspirate de continente îndepărtate, vizitatorii sunt invitați să descopere o lume construită din lumină. Copiii, desigur, vin cu gândul și la cadouri...

"GTA 6, abia s-a lansat, un câine. Eu, de exemplu, aș vrea un LEGO cu World Cup, o pisică sau un câine", spune un copil.

Reporter: Și ați fost cuminți anul ăsta?

Copil: Nu știm neapărat, o să vedem.

"Undeva la 400 de scrisori, care au fost lăsate în principal de copii, dar nu numai. În fiecare seară Moșul vine și colectează și fix peste o lună dorințele se vor îndeplini", spune organizatorul Cristian Hosu.

La Opera Comică pentru Copii, magia e oriunde privești

"Cu bucuria de a-i cânta Moșului. Dar nu m-am prezentat. Eu sunt asistent al lui... Nu sunt nicio asistentă, sunt copilul Felicia Filip. Am încercat să fac ceva, am și cântat la un moment dat. Mi-am pregătit săculețul", spune Felicia Filip, soprană la Opera Comică pentru Copii București.

Una dintre cele mai așteptate atracții este patinoarul acoperit.

"Noutatea anul ăsta, însă, este că avem un patinoar 100% acoperit", spune organizatorul Iris Petrescu.

Târgul de Crăciun de la Opera Comică e deschis până pe 22 decembrie.