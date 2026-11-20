Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, vineri, 20 noiembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, în raport cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 55.917 euro sau 61.508 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 58.156 euro sau 63.971 dolari.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 62.050 euro sau 68.245 dolari.