Bucureștiul devine, timp de 3 zile, capitala ciocolatei. Chocolate Saga își deschide vineri porțile cu o ediție dedicată sărbătorilor de iarnă, care aduce împreună producători români și internaționali, colecții de ciocolată create special pentru eveniment, demonstrații, degustări și o zonă amplă de activități pentru copii.

Ciocolată cu jumări și praline cu hrean. Trei zile de delicii neobișnuite, la Chocolate Saga, în București - Sursa: Profimedia

Astfel, Bucureștiul devine, timp de trei zile, capitala ciocolatei, spun organizatorii evenimentului.

Printre noutățile acestei ediții se numără participarea în premieră a Chantia Timișoara, revenirea brandului italian Venchi cu o colecție specială de Crăciun, creațiile ciocolatierilor români premiați la nivel mondial și prezența unor producători din alte domenii gastronomice, ale căror produse pot fi asociate cu ciocolata.

Ciocolatierii pregătesc combinații surprinzătoare

Unele dintre cele mai surprinzătoare noutăți ale ediției sunt colecțiile de praline realizate special pentru festival, care vor putea fi descoperite exclusiv în cadrul evenimentului. De exemplu, 'Choco Van Nis' aduce pralina cu colivă, inspirată dintr-o rețetă de familie cu grâu fiert, nucă, cacao și rom, transformată într-o bomboană de ciocolată. Producătorul propune și combinații cu ube, flori de cactus, matcha, wasabi sau caramel cu semințe de dovleac.

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Ciocolată inspirată de Brâncuși și praline cu gusturi tradiționale românești

'Mii și Mii' vine cu praline cu usturoi negru, o combinație perfectă pentru noaptea Sfântului Andrei, alături de tablete de ciocolată cu jumări, gustul tradițional pentru ziua de 1 decembrie.

Ingres propune colecția Sweet & Spicy, a cărei vedetă este pralina cu hrean, alături de variante cu chilli, ghimbir și trandafir cu piper roz.

La rândul său, Vlad Niculescu, 'Boem Chocolat', explorează ingrediente mai puțin obișnuite în ciocolaterie, precum ciupercile de pădure, aromele afumate, infuziile de lemn și băuturile tradiționale.

Pentru cei care preferă aromele clasice reinterpretate, 'Chocolatist' aduce o pralină inspirată de orezul cu lapte, dar și combinații cu tahini negru, semințe de chia sau biscuiți Oreo.

Arta își găsește locul și în vitrinele ciocolatierilor. 'Chocofashion' aduce colecția 'Coloana fără sfârșit', inspirată de opera lui Constantin Brâncuși și creată în contextul împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului. Celebra formă sculpturală este reinterpretată în ciocolată artizanală, într-o colecție care aduce împreună gastronomia și patrimoniul cultural românesc. Același producător prezintă colecția Local Flavours, cu rozmarin, cimbru, ardei iute, soc și mentă, dar și praline inspirate de cocktailuri precum Pina Colada, Campari Orange și Mojito, alături de o variantă cu pălincă.

'Poem Chocolat' aduce o nouă colecție de patru praline inspirate din gusturile tradiționale românești, potrivite pentru a sărbători Ziua Națională: gutui cu nucă rumenită, magiun de prune cu țuică, plăcintă de mere și amandină. Producătorul revine și cu Rare Origins, o colecție realizată din boabe de cacao de origini rare, dar și cu praline cu mango, șofran și cardamom, caramel cu mirodenii și figurine tematice de Crăciun.

Oferta de sărbători este completată de Venchi, brandul italian de ciocolată, care revine la Chocolate Saga cu o colecție specială de Crăciun, în timp ce Chantia Timișoara participă pentru prima dată la festival.

Ciocolată de post și fără zahăr, pentru toate preferințele

Chocolate Saga aduce și o selecție de produse dedicate celor care țin post sau preferă ciocolata fără zahăr. Mai mulți artizani au pregătit colecții speciale, astfel încât restricțiile alimentare sau preferințele personale să nu însemne renunțarea la ciocolată.

'Ingres' propune atât o colecție de praline de post, cât și una fără zahăr, în timp ce 'Poem Chocolat' include în colecția Rare Origins și variante fără zahăr. Alături de acestea, vizitatorii vor putea descoperi tablete și alte creații artizanale, cu ingrediente și arome variate, potrivite diferitelor preferințe alimentare.

Ateliere pentru copii, carusel și degustări de ciocolată la Biblioteca Națională

"Ediția de Crăciun aduce și o extindere importantă a spațiului dedicat celor mici. Atriumul Bibliotecii Naționale va găzdui un carusel, ornamente de Crăciun, o zonă de relaxare și lectură, dar și expoziția 'Istoria Ciocolatei', prin care vizitatorii vor putea descoperi mai multe despre evoluția unuia dintre cele mai apreciate produse din lume. Pe parcursul celor trei zile, copiii vor putea participa la ateliere de realizare a figurinelor din ciocolată, pictură cu ciocolată, pictură pe lut, activități cu nisip colorat și ateliere de bijuterii. Pentru publicul pasionat de gastronomie sunt pregătite și degustări profesionale de ciocolată. Atmosfera de sărbătoare va fi completată de spectacolul 'Praf de stele', susținut de Clubul de Dans Sportiv Mogoșoaia", se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Totodată, ediția de Crăciun aduce în fața publicului doi dintre reprezentanții ciocolateriei românești care s-au remarcat în competițiile internaționale.

Marinel Bejan, artistul din spatele Damarin și primul român finalist la World Chocolate Masters 2026, aduce la Chocolate Saga o colecție de praline cu ingrediente și combinații neobișnuite: jeleu de afine cu ciocolată neagră infuzată cu muguri de brad, măr verde cu vanilie de Madagascar, prune cu Fetească Neagră, castravete cu mentă și lime sau dovleac cu ciocolată din Ecuador.

"Kestar", producătorul român fondat de Octavian Petruț, revine la Chocolate Saga după ce a obținut trei medalii la etapa mondială a International Chocolate Awards 2026: un argint și două bronzuri, după alte 11 medalii câștigate la etapa europeană a competiției. Ciocolata premiată este realizată în România, prin metoda bean-to-bar, de la boabele de cacao până la produsul finit.

În plus, ''Five Continents'', producătorul român din Horezu, județul Vâlcea, care a câștigat medalia de aur la World Cheese Awards 2026, va fi prezent la ediția de Crăciun a Chocolate Saga. Brânza Fermentată Horezu, realizată din lapte de oaie pasteurizat și maturată minimum 12 luni, a obținut aurul la Campionatul Mondial al Brânzeturilor, desfășurat anul acesta în Spania.

Reprezentanții companiei vor avea un loc special la Chocolate Saga, unde publicul va putea descoperi și alte produse gastronomice care pot fi asociate cu ciocolata.

"Mă bucur de fiecare dată când descopăr producători români care fac lucruri extraordinare și care ajung să fie apreciați la nivel internațional. Din păcate, de multe ori, noi, românii, nici nu știm ce oameni talentați avem și cât de apreciate sunt produsele lor în afara țării. Tocmai de aceea, încercăm să aducem la Chocolate Saga și producători din alte domenii gastronomice, ale căror produse pot fi asociate cu ciocolata. Vrem să păstrăm identitatea festivalului, dar și să le arătăm oamenilor că există o mulțime de combinații și experiențe gastronomice pe care poate nu le-au descoperit încă", a declarat Adina Istrate, organizator Chocolate Saga, citată în comunicat.

La această ediție, Chocolate Saga își extinde și zona dedicată produselor care pot completa experiența degustării de ciocolată. Vizitatorii vor descoperi vinuri de la Domeniile Sâmburești, băutura Chocolate in a Bottle, care combină vinul spumant Chardonnay francez cu ciocolata belgiană, dar și băuturi pe bază de ghimbir și băuturi spumante de la Cramele Aurelius din Republica Moldova.

Printre noutăți se numără și Aqua di Madre, o băutură pe bază de apă și kefir, cu culturi vii, produsă în cantități mici, iar oferta este completată de miere și miere cu ciocolată, alune, fructe deshidratate, cozonaci, produse tradiționale moldovenești, delicatese libaneze și turcești.

În exterior, zona de food truck-uri va aduce pizza pregătită în cuptor cu lemne, burgeri, tacos, preparate românești și bubble tea.

Ediția specială de Crăciun Chocolate Saga are loc între 20 și 22 noiembrie 2026, la Biblioteca Națională a României din București. Festivalul reunește producători de ciocolată artizanală, creatori de produse gourmet și publicul interesat de experiențe gastronomice, ateliere și activități pentru întreaga familie.

Preţul pentru un bilet

Prețul biletului este între 15 și 25 de lei, in funcție de zi și categorie, și poate fi achiziționat prin platforma Entertix sau la intrare. Pensionarii, elevii și studenții beneficiază de tarife reduse, iar copiii până în 10 ani și persoanele cu dizabilități au intrare gratuită.