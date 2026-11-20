Apariţia pe piaţă a celui mai aşteptat joc video după 13 ani de aşteptare a dat lumea peste cap. În doar 24 de ore, GTA VI a generat venituri de peste două miliarde şi jumătate de dolari numai prin cele aproape 25 de milioane de copii vândute.

Febra jocului a lăsat numeroase companii din întreaga lume fără forţă de muncă, mulţi angajaţi şi-au luat liber pentru a revizita oraşul în care orice fărădelege e posibilă. Au fost şi firme din California care le-au permis angajaţilor să se joace la locul de muncă. GTA VI a impulsionat economia, au explodat vânzările de console, s-au cumpărat medii de stocare suplimentare, până şi serviciile de livrare a alimentelor la domiciliu au raportat o creştere a afacerilor.

La Miami, oraşul care a inspirat celebrul Vice City, echipa de baschet a purtat echipamente speciale pe un teren personalizat. Stocul de tricouri s-a epuizat în câteva minute.

Banca Naţionala marchează şi ea lansarea jocului video

În România, Banca Naţionala marchează şi ea lansarea jocului video în care banii contează mai mult decât orice începând de luni oferă colecţionarilor bancnote speciale cu valoarea de 5 lei.

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"Noi am zis să nu lăsăm colecționarii fără misiuni reale și lansăm coli speciale de bancnote de 5 lei, începând cu 23 noiembrie 2026 și anume: o coală specială formată din 4 bancnote cu valoare nominală de 5 lei și o coală specială formată din 54 de bancnote cu valoare nominală de 5 lei. Vom avea disponibil și un formular pentru rezervări în scopul achiziționării, pe care îl veți putea utiliza începând cu data de 23 noiembrie 2026, ora 9:00. În cazul epuizării stocului destinat rezervărilor online, aveți în continuare posibilitatea de a le achiziționa direct de la ghișeele sucursalelor noastre regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș", a transmis Banca Naţională a României într-o postare pe contul lor de Instagram.