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Ciucu va fi de acord cu majorarea tarifului STB, dar doar după restructurări. Cât va costa o călătorie

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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.11.2026, 12:46 | Modificat la 13.11.2026, 12:49

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, vineri, că va fi de acord cu o creştere a tarifului STB, doar după ce va începe o restructurare semnificativă a societăţii.

Precizările au fost făcute într-o conferinţă de presă, la sediul municipalităţii, după ce reprezentantul consorţiului de administratori judiciari, Remus Borza, a susţinut că ar fi necesară o majorare a preţului biletului, în contextul scumpirilor din energie. El a menţionat că la Cluj-Napoca preţul unui titlu de călătorie este de 7 lei.

Potrivit lui Borza, tariful de 5 lei ar fi "mai mult decât rezonabil".

Societatea de Transport București (STB) a emis miercuri 796 de preavize de concediere și va desființa alte 919 posturi vacante, în cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile în care compania înregistrează datorii de peste 3 miliarde de lei, a anunțat Remus Borza, reprezentantul consorțiului de administratori judiciari.

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Mihai Iorga
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