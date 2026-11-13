Recolta bogată din grădină i-a dat o idee de afacere unui băieţel de 5 ani. A vândut deja peste 500 de borcane

La doar 5 ani, un băieţel a reuşit să transforme legumele cultivate în grădina familiei într-o mică afacere. Copilul a început să prepare castraveţi muraţi împreună cu mama lui, după ce familia s-a trezit cu o recoltă mai mare decât putea consuma. Ideea s-a transformat rapid într-o afacere, iar băiatul a vândut deja peste 500 de borcane la o tarabă amenajatăl la marginea drumului. Acum, micul antreprenor visează şă-şi dezvolte afacerea.

Donovan Attkinson, un băieţel de 5 ani din oraşul Attleboro, SUA - Gabrielle Atkinson via social media

Donovan Attkinson, un băieţel de 5 ani din oraşul Attleboro, statul american Massachusetts, a devenit cunoscut în comunitatea sa sub porecla "The Pickle Kid", adică "Băiatul cu murături". Totul a început cu o recoltă bogată de castraveţi din grădina familiei, pe care copilul şi mama sa au decis să o valorifice într-un mod inedit, potrivit Times of India.

În loc să lase legumele în plus să se strice, Donovan şi mama lui, Gabrielle, au început să experimenteze diferite metode de preparare a castraveţilor muraţi.

Bucătăria familiei s-a transformat astfel în locul în care a prins contur prima afacere a băieţelului. Donovan a lucrat alături de mama sa pentru a transforma castraveţii pe care îi ajutase să crească în borcane cu murături. Ceea ce iniţial fusese doar o modalitate de a folosi legumele din grădină avea să devină o activitate care să atragă clienţi din întreaga comunitate.

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A început să vândă murături la marginea drumului. Peste 500 de borcane cumpărate de clienţi

În 2025, Donovan a făcut următorul pas şi a amenajat o mică tarabă la marginea drumului, unde a început să vândă castraveţii muraţi preparaţi împreună cu mama sa.

Afacerea i-a oferit ocazia să-şi prezinte produsele şi altor persoane, dincolo de familie şi cercul apropiat de prieteni.

Ideea a prins repede în comunitate. Vecinii, prietenii şi trecătorii au început să cumpere murăturile, iar de la deschidere, băieţelul a reuşit să vândă peste 500 de borcane.

Mica afacere are şi un nume, "The Pickle Kid", inspirat de vârsta fragedă a proprietarului şi de produsele pe care le comercializează.

Porecla a devenit parte din identitatea afacerii şi apare inclusiv pe etichetele borcanelor puse în vânzare.

La doar 5 ani, băieţelul învaţă să numere banii şi să discute cu clienţii

Dincolo de vânzarea murăturilor, experienţa i-a oferit lui Donovan ocazia să descopere ce presupune administrarea unei mici afaceri. Copilul a început să înveţe cum să numere banii, cum să ţină evidenţa vânzărilor şi cum să interacţioneze cu persoanele care se opresc la taraba lui.

Fiecare borcan vândut reprezintă pentru el şi o oportunitate de a exersa lucruri noi, de la gestionarea banilor până la comunicarea cu clienţii. Mama sa, Gabrielle, a fost implicată încă de la început în proiect. Aceasta îl ajută la prepararea murăturilor şi îl sprijină în desfăşurarea activităţii. Deşi afacerea este una de familie, adaptată vârstei copilului, Donovan a reuşit deja să se familiarizeze cu noţiuni de bază despre vânzări şi relaţiile cu clienţii.

În plus, contactul cu oamenii care îi cumpără produsele l-a ajutat să capete mai multă încredere în sine.

Micul antreprenor are planuri mari de viitor

Pentru Donovan, taraba de la marginea drumului reprezintă doar începutul. Potrivit unui reportaj WCVB, citat de Times of India, băieţelul îşi doreşte ca, în viitor, să transforme "The Pickle Kid" într-o afacere cu murături în adevăratul sens al cuvântului.

Deocamdată, activitatea se desfăşoară la scală mică, iar produsele sunt preparate din recolta grădinii familiei. Nu există informaţii care să indice că afacerea a trecut la o producţie comercială mai amplă.

Cu toate acestea, cele peste 500 de borcane vândute arată cât de mult a evoluat proiectul care a pornit de la câţiva castraveţi rămaşi în plus.