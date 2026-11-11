Concedieri la STB: 796 de angajaţi au primit preavize. Vor primi salarii compensatorii de până la 40.000 lei

Societatea de Transport București (STB) a emis miercuri 796 de preavize de concediere și va desființa alte 919 posturi vacante, în cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile în care compania înregistrează datorii de peste 3 miliarde de lei, a anunțat Remus Borza, reprezentantul consorțiului de administratori judiciari.

"Azi, 11 noiembrie 2026, am comunicat un număr de 796 de preavize de concediere, corelativ cu desființarea unui număr echivalent de posturi din organigrama STB. Prin noua organigramă, se desființează și un număr de 919 posturi vacante, astfel încât numărul de posturi ce vor rămâne după încheierea acestui proces de reorganizare să fie 8.428", a declarat Remus Borza, reprezentantul consorțiului de administratori judiciari format din Euro Insol, Ceres Insolv și Turmac Insolvency, într-un comunicat.

Acesta a atras atenția asupra situației financiare dificile a companiei și a riscului de faliment în absența unor măsuri de reducere a cheltuielilor.

Datorii de peste 3 miliarde de lei la STB

"Societatea de Transport București S.A. traversează o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar, caracterizată de un volum foarte mare al datoriilor de peste 3 miliarde lei, o pierdere la 10 luni de 765 milioane lei și o trezorerie netă negativă de 67 milioane lei. Fără o optimizare a costurilor cu forța de muncă, care în prezent presupune un efort financiar de 1,2 miliarde lei anual, reprezentând 70% din total venituri, STB riscă falimentul", a avertizat Borza.

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Potrivit acestuia, concedierile colective vizează desființarea unor posturi considerate redundante, precum și reducerea numărului de angajați din anumite categorii profesionale. "Concedierea colectivă urmărește desființarea unor posturi ce corespund unor meserii redundante. Astfel, se desființează 24 de posturi de curier, 12 posturi de fochist din 88, 17 posturi de statistician, 4 posturi de legător manual, 44 de posturi de operator introducere validare date (studii medii) din 145, 13 posturi referent (studii medii).

Concedierea vizează și reducerea unor posturi aferente unor meserii excesiv reprezentate în organigramă față de nevoile reale ale Societății. Astfel, se desființează 58 posturi de casier din 374, 28 posturi de economist și contabil din 293, 37 posturi de sudor din 138, 69 posturi de lăcătuș mecanic din 442, 10 posturi de electrician întreținere din 166, 16 posturi de mecanic auto din 290, 23 de posturi de repartizor, 7 posturi de consilier juridic din 40, 30 posturi referent de specialitate din 109", a explicat acesta.

Reorganizarea include și concedierea unor conducători de autobuze și troleibuze, precum și a unor vatmani. "Totodată, reorganizarea vizează și concedierea unor conducători auto sau vatmani, care au avut abateri disciplinare, sunt cercetați penal pentru furt de combustibil, au certificat de inaptitudine, au fost depistați sub influența alcoolului, au abuzat de concedii medicale fără a avea un diagnostic medical real, timp în care prestau activități pentru terți (agenții de turism, companii de transport persoane). Astfel, s-au emis: 120 preavize de concediere pentru conducători autobuze și troleibuze din 3.508 și 50 preavize de concediere pentru vatmani din 850 de posturi", a precizat Borza.

El a susținut că disponibilizarea celor 170 de conducători auto și vatmani nu va afecta programul de transport. "STB pune în circulație în fiecare zi în jur de 1.250 de autobuze, troleibuze și tramvaie, ce sunt deservite de un număr de 4.358 de conducători auto și vatmani! Rezultă că disponibilizarea unui număr de 170 de conducători auto și vatmani nu afectează programul de transport. Prin măsurile de digitalizare și eficientizare a activității pe care le implementăm în acest moment, vom crește frecvența vehiculelor în trafic, cu precădere în orele de vârf, vom reduce timpii de așteptare în stații și vom crește gradul de confort și siguranță a călătorilor", a afirmat reprezentantul consorțiului de administratori judiciari.

Salariații concediați vor primi salarii compensatorii

În ceea ce privește angajații disponibilizați, aceștia vor beneficia de salarii compensatorii în funcție de vechime. "Salariații concediați vor primii salarii compensatorii între 20.000 și 40.000 lei, în funcție de vechime. Sindicatul reprezentativ din STB a fost permanent consultat pe parcursul acestui proces de restructurare. Mulțumesc tuturor salariaților, care cu onestitate prestează un serviciu public esențial pentru bucureșteni!", a mai declarat Borza.

Acesta a transmis că procesul de reorganizare a companiei va continua. "Reiterez încă o dată avertismentul pe care l-am lansat public încă din 9 septembrie 2026: toleranță zero pentru lene, hoție și prostie. Curățenia în STB va continua!", a adăugat Remus Borza.

Tribunalul București a admis, la începutul lunii septembrie, cererea de intrare în insolvență a Societății de Transport București (STB), fiind desemnat ca administrator judiciar provizoriu un consorțiu format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL și Ceres Insolv SPRL, cu o remunerație de 10.000 lei din averea STB.

La mijlocul lunii iulie, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, declara că STB are datorii de peste 1,6 miliarde de lei și considera că societatea de transport se află "într-o stare de insolvență nedeclarată".