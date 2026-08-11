Şeful CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, marţi, că peste 200 de kilometri de drumuri de mare viteză vor fi deschise circulaţiei în acest an, ceea ce constituie un record.

CNAIR: Vom deschide peste 200 km de drumuri de mare viteză în 2026. Vom depăşi orice record - Profimedia

Declaraţia a fost făcută, marţi, la evenimentul de deschidere a circulaţiei pe secţiunea Zimbor - Poarta Sălajului de pe Autostrada Transilvaniei (A3), în lungime de 12,24 km.

După darea în circulaţie a acestui sector, se va putea circula pe Autostrada Transilvaniei pe o distanţă de 144 de kilometri.

Pistol a explicat că peste 200 de kilometri de drumuri de mare viteză vor fi deschise circulaţiei în acest an: "Vor fi peste 200 de km, dacă spun, acum, 230 sau 240, în orice caz ne vom depăşi orice record de până acum, în ceea ce priveşte darea în circulaţie de km noi de drumuri de mare viteză".

Articolul continuă după reclamă

La nivel naţional, reţeaua de drumuri de mare viteză a crescut de la 1.418 la 1.430 de kilometri, a precizat Pistol.