O mașină a tăiat calea unui avion privat pe aeroportul din Milano. Momentul impactului

Incident deosebit de grav pe Aeroportul Linate, unul dintre cele trei mari aeroporturi din Milano. O mașină a tăiat calea unui avion privat care se pregătea de decolare și a intrat în coliziune cu aeronava. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

O mașină a tăiat calea unui avion privat pe aeroportul din Milano, 10 august - Corriere

Incidentul a avut loc luni, în jurul orei 11:19 dimineața, și, din fericire, s-a soldat fără răniți.

Experţii trag un semnal de alarmă

Avionul, un Hawker Beechcraft 400A, se deplasa conform indicațiilor turnului de control spre pista de decolare. În acel moment, o Fiat Panda albă, folosită ca vehicul de serviciu în aeroport, a apărut din stânga avionului și a continuat să înainteze fără niciun semn de frânare.

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Șoferul mașinii nu avea cum să nu vadă aeronava care se apropia, motiv pentru care există suspiciunea că i s-ar fi făcut rău, scrie Corriere.

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Mașina a lovit botul aeronavei. Coliziunea a dus la suspendarea activității pe aeroport timp de aproximativ 40 de minute. Două aeronave care urmau să aterizeze au fost redirecționate către aeroporturile Orio al Serio și Milano Malpensa.

Specialiștii din domeniu avertizează că deplasările pe căile de rulare ale "tuturor aeroporturilor italiene sunt într-o degradare constantă și nu mai răspund eficient traficului actual".

Incidetul putea avea urmări mai grave

Incidentul ar fi putut avea consecințe mai grave dacă mașina ar fi trecut cu o secundă mai devreme prin punctul de impact sau dacă s-ar fi ciocnit cu o aeronavă mai mare.

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