Un pilot-comandant, care se afla săptămâna trecută la manşa unui avion al companiei Air India ce zbura între Phuket şi Delhi şi a pierdut brusc altitudine aproximativ 90 de metri, a fost testat pozitiv pentru marijuana într-un test de confirmare, după un prim test de asemenea pozitiv, au relatat marţi posturi de televiziune indiene citate de Reuters.

Un pilot al Air India, testat pozitiv la marijuana, după ce avionul a pierdut brusc altitudine - Profimedia

Mai devreme marţi, Ministerul Aviaţiei Civile din India l-a convocat pe directorul general al companiei Air India cu privire la acest incident, care a implicat un avion Airbus A320neo.

Autorităţile indiene au deschis o anchetă după incidentul în care avionul a pierdut brusc altitudine aproximativ 90 de metri, provocând rănirea a 13 pasageri şi a 4 membri ai echipajului, în timp ce zbura dinspre oraşul turistic thailandez spre capitala indiană. Potrivit unui anunţ oficial, aeronava a suferit o "variaţie momentană de altitudine" deasupra statului Odisha din estul Indiei.

Avionul, la bordul căruia se aflau 137 de pasageri şi 8 membri ai echipajului, a aterizat în siguranţă la Delhi. Ministerul Aviaţiei Civile din India a anunţat duminică efectuarea unui test de confirmare pentru prezenţa de substanţe psihoactive în cazul comandantului, după ce testul iniţial a ieşit pozitiv.