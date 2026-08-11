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Un pilot al Air India, testat pozitiv la marijuana, după ce avionul a pierdut brusc altitudine

Un pilot al Air India, testat pozitiv la marijuana, după ce avionul a pierdut brusc altitudine Un pilot al Air India, testat pozitiv la marijuana, după ce avionul a pierdut brusc altitudine - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.08.2026, 17:55 | Modificat la 11.08.2026, 17:57

Un pilot-comandant, care se afla săptămâna trecută la manşa unui avion al companiei Air India ce zbura între Phuket şi Delhi şi a pierdut brusc altitudine aproximativ 90 de metri, a fost testat pozitiv pentru marijuana într-un test de confirmare, după un prim test de asemenea pozitiv, au relatat marţi posturi de televiziune indiene citate de Reuters.

Mai devreme marţi, Ministerul Aviaţiei Civile din India l-a convocat pe directorul general al companiei Air India cu privire la acest incident, care a implicat un avion Airbus A320neo.

Autorităţile indiene au deschis o anchetă după incidentul în care avionul a pierdut brusc altitudine aproximativ 90 de metri, provocând rănirea a 13 pasageri şi a 4 membri ai echipajului, în timp ce zbura dinspre oraşul turistic thailandez spre capitala indiană. Potrivit unui anunţ oficial, aeronava a suferit o "variaţie momentană de altitudine" deasupra statului Odisha din estul Indiei.

Avionul, la bordul căruia se aflau 137 de pasageri şi 8 membri ai echipajului, a aterizat în siguranţă la Delhi. Ministerul Aviaţiei Civile din India a anunţat duminică efectuarea unui test de confirmare pentru prezenţa de substanţe psihoactive în cazul comandantului, după ce testul iniţial a ieşit pozitiv.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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