Combinatul siderurgic şi fabrica de ţevi de la Galaţi sunt scoase din nou la vânzare, într-o încercare de a găsi un investitor care să repornească activitatea şi să salveze ce a mai rămas. În spatele acestei licitaţii sunt şi destinele unor oameni care aşteaptă să afle dacă vor mai avea un loc de muncă.

A fost lansată o nouă procedură de vânzare prin negociere directă de această dată. Practic, prețul de pornire este de 200 de milioane de euro pentru combinatul de la Galați.

Până pe 10 decembrie sunt așteptate ofertele celor interesați. Iar după asta, în timp de șapte zile, vor fi purtate negocieri directe cu investitorii interesați de prelua la combinatului. După care, ofertele vor fi prezentate creditorilor, celor față de care combinatul are cele mai mari datorii și vor stabili cine este câștigătorul.

Vorbim despre un combinat care nu mai produce nimic de peste un an și jumătate, despre mii de angajați care nu au mai primit salarii din luna mai iar atunci, ultimele salarii au fost din fondul de garantare al statului.

Articolul continuă după reclamă

Oameni care au ajuns, pur și simplu, la limita supraviețuirii. Au fost nenumărate proteste, atât la poarta combinatului, în fața prefecturii și la Consiliul Județean. Oamenii au cerut explicații și mai ales soluții pentru a reporni activitatea în cel mai mare combinat din România și din sud-estul Europei.