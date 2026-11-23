Duminică s-au disputat noi meciuri de la Cupa Mondială de fotbal pentru juniori sub 17 ani, competiţie transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de AntenaPLAY .

Franţa a pierdut meciul cu Arabia Saudită de la Cupa Mondială U17 - Profimedia

Iar surprizele nu au lipsit din program, cea mai mare fiind victoria obţinută de Arabia Saudită, 1-0 cu Franţa, graţie unui gol marcat de Al Kahtani, în minutul 73. Arabia Saudită câştigă, deşi a avut doar 31% posesie şi 3-8 la şuturi pe poartă, şi pune presiune pe Franţa, care, în ultima etapă, dă piept cu lidera Grupei D, Uruguay.

O altă mare surpriză a fost reuşită de Uganda, 0-0 cu Ecuador, în timp ce Argentina a trecut greu de Mozambic, 2-1.

Tot duminică s-au mai jucat şi Danemarca - Australia 0-0, Grecia - Panama 2-1, Coreea de Sud - Noua Caledonie 6-0, Qatar - Egipt 0-2, Uruguay - Haiti 4-1.

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Competiţia continuă, luni, cu meciurile Spania - Fiji (14.30), Tadjikistan - Croaţia (14.30), Uzbekistan - Jamaica (15.00), Senegal - Cuba (15.30), Italia - Coasta de Fildeş (16.30), Maroc - China (17.00), Mali - Belgia (17.30) şi Vietnam - Noua Zeelandă (17.30), în timp ce următorul meci al României va avea loc marţi, de la ora 14.30, când "tricolorii" dau piept cu Venezuela.