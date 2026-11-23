Surprize de proporţii la Cupa Mondială U17, transmisă în direct de AntenaPLAY
Duminică s-au disputat noi meciuri de la Cupa Mondială de fotbal pentru juniori sub 17 ani, competiţie transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de AntenaPLAY.
Iar surprizele nu au lipsit din program, cea mai mare fiind victoria obţinută de Arabia Saudită, 1-0 cu Franţa, graţie unui gol marcat de Al Kahtani, în minutul 73. Arabia Saudită câştigă, deşi a avut doar 31% posesie şi 3-8 la şuturi pe poartă, şi pune presiune pe Franţa, care, în ultima etapă, dă piept cu lidera Grupei D, Uruguay.
O altă mare surpriză a fost reuşită de Uganda, 0-0 cu Ecuador, în timp ce Argentina a trecut greu de Mozambic, 2-1.
Tot duminică s-au mai jucat şi Danemarca - Australia 0-0, Grecia - Panama 2-1, Coreea de Sud - Noua Caledonie 6-0, Qatar - Egipt 0-2, Uruguay - Haiti 4-1.
Competiţia continuă, luni, cu meciurile Spania - Fiji (14.30), Tadjikistan - Croaţia (14.30), Uzbekistan - Jamaica (15.00), Senegal - Cuba (15.30), Italia - Coasta de Fildeş (16.30), Maroc - China (17.00), Mali - Belgia (17.30) şi Vietnam - Noua Zeelandă (17.30), în timp ce următorul meci al României va avea loc marţi, de la ora 14.30, când "tricolorii" dau piept cu Venezuela.