Concedieri în România. Unul dintre cei mai mari angajatori din Bistrița-Năsăud trimite sute de oameni acasă

RAAL, compania care produce sisteme complete de răcire și schimbătoare de căldură din aliaje de aluminiu și oțel inoxidabil, se pregăteşte să trimită acasă sute de angajaţi, scrie Profit.ro .

Compania intenţionează să disponibilizeze 250 de angajaţi, dintr-un total de 903, pe fondul dificultăţilor economice şi al reducerii producţiei.

Potrivit notificării transmise AJOFM, vor fi concediaţi 180 de muncitori, 40 de angajaţi din personalul indirect şi 30 de salariaţi TESA. Primele disponibilizări sunt programate pentru 15 noiembrie 2026, scrie Profit.ro.

Este al treilea val de concedieri anunţat de companie în acest an. La începutul anului, RAAL a decis să renunţe la 250 de angajaţi, iar în aprilie a anunţat alte 500 de disponibilizări.

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Compania s-a confruntat şi cu proteste spontane ale angajaţilor, nemulţumiţi că nu şi-au primit salariile integral sau la timp.