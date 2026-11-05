Traficul pe DN1, la intrarea în București, va fi restricționat la doar două benzi de circulație, din cauza lucrărilor la Magistrala 6 de metrou. Măsura va afecta unul dintre cele mai aglomerate drumuri de acces în Capitală, tranzitat zilnic de peste 50.000 de mașini.

Traficul pe DN1 a fost reorganizat pentru continuarea lucrărilor la Magistrala 6 de metrou. În acest scop, parapetul metalic a fost înlocuit cu unul mobil, care își poate schimba poziția pe timpul nopții.

Lucrările se desfășoară exclusiv între orele 23:00 și 05:00, perioadă în care circulația se desfășoară pe câte două benzi pe fiecare sens. După finalizarea reorganizării, circulația se va desfășura pe două benzi pe sensul Otopeni–București și pe trei benzi pe sensul opus.

Modificările sunt necesare pentru continuarea lucrărilor la Magistrala 6 de metrou, care va face legătura cu Aeroportul Otopeni. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară.