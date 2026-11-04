Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 4 noiembrie 2026
Preţ bitcoin astăzi, 4 noiembrie 2026 - Profimedia
Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, miercuri, 4 noiembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 69.142 euro sau 80.285 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 70.146 euro sau 80.746 dolari.
Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 72.527 euro sau 81.066 dolari.
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