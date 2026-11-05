Bani în plus pentru pensionari de la 1 ianuarie. Ce procent de majorare ia în calcul ministrul Muncii

În așteptarea facturilor la energie, care ar putea pune din nou presiune pe bugetele noastre, pensionarii primesc promisiuni de mai bine. Premierul Luca Niculescu a dat asigurări în acest sens, iar acum și ministrul Muncii, Florin Manole, confirmă că pensiile vor crește de la 1 ianuarie.

Mai mult, pensionarii cu venituri mici ar urma să primească și cea de-a doua tranșă a pachetului de solidaritate, care va fi acordată în luna decembrie. Așadar, în ceea ce privește pensiile, majorarea pare deja certă. Rămâne însă de văzut care va fi procentul de creștere.

"Procentul pe care îl voi trimite către ministrul de Finanţe şi premier va fi procentul care va rezulta în marja discuţiei despre buget. Dacă ar fi să îl trimit mâine, ar trebui să trimit 7,3%. Nu vreau să se înțeleagă că este o promisiune a Guvernului sau a Partidului Social Democrat. Este legea. Am venit cu acest sprijin pentru pensionari până la 1.500 de lei, până la 2.000 de lei, până la la 3.000 de lei - 5,4 şi 300", a declarat Florin Manole, ministrul Muncii.