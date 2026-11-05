Ce i-a determinat pe susținătorii lui Trump să voteze cu democrații. Cele patru motive prezentate de JD Vance

Vicepreședintele american JD Vance susține că războiul cu Iranul este principalul motiv pentru care Partidul Republican a suferit o înfrângere severă la alegerile de la jumătatea mandatului, desfășurate pe 3 noiembrie. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Vance a recunoscut că numeroși americani care i-au votat pe Donald Trump și pe el în 2024 au ales de această dată candidații democrați. Vicepreședintele a indicat și alte nemulțumiri ale alegătorilor, printre care inflația, costul vieții și relația Statelor Unite cu Israelul.

JD Vance recunoaște motivul înfrângerii republicanilor la alegerile din SUA: "Am pierdut din cauza războiului" - Profimedia

JD Vance a explicat, într-o postare pe X, că echipa republicană era optimistă înaintea scrutinului, în ciuda sondajelor care anticipau o victorie categorică a democraților. Potrivit vicepreședintelui, datele privind participarea la vot arătau că electoratul republican se mobilizase suficient de bine pentru a obține rezultate mai bune decât cele estimate.

Totuși, unul dintre analiștii electorali ai partidului îl avertizase că prezența ridicată la urne nu însemna neapărat și voturi pentru republicani. O parte dintre americanii care susținuseră echipa Trump-Vance în 2024 erau nemulțumiți de actuala administrație și intenționau să voteze cu democrații.

Articolul continuă după reclamă

JD Vance: "Principala problemă nu este participarea la vot"

Vicepreședintele american a explicat că rezultatele au confirmat avertismentele primite înaintea alegerilor. Deși alegătorii republicani s-au prezentat la urne, mulți dintre ei au decis să susțină candidații opoziției.

"Alegătorii noștri au venit la vot. În Florida, de exemplu, electoratul a fost cu nouă puncte procentuale mai republican decât democrat, cu doar câteva puncte sub nivelul din 2024. Fără îndoială, au existat locuri unde ne-am fi putut mobiliza mai bine. Dar principala problemă nu este participarea la vot. Principala problemă este că mulți dintre cei care au votat pentru Trump și Vance în 2024 au votat pentru democrați în 2026", a scris JD Vance.

Vicepreședintele a admis că în interiorul Partidului Republican vor exista numeroase dezbateri privind cauzele înfrângerii. El a menționat și opinia unui specialist în sondaje, potrivit căruia mesajele economice ale republicanilor nu au fost suficient de clare în ultima parte a campaniei electorale.

Cu toate acestea, Vance consideră că explicația principală a rezultatului este evidentă.

Cele patru motive pentru care alegătorii lui Trump au votat cu democrații, invocate de Vance

JD Vance a relatat că un specialist în sondaje, pe care îl consideră unul dintre cei mai buni din politica americană, anticipase o înfrângere a republicanilor cu 13 puncte procentuale în preferințele generale de vot pentru Congres.

Acesta identificase un număr important de alegători care îl susținuseră pe Donald Trump în 2024, dar care erau nemulțumiți și intenționau să voteze cu democrații. Întrebați ce i-ar determina să revină de partea republicanilor, respondenții au indicat patru priorități: încheierea războiului, reducerea costului vieții și a inflației, aplicarea principiului "America First" și schimbarea relației Statelor Unite cu Israelul.

"Alegătorii noștri s-au prezentat la urne. Iar cele patru motive de mai sus explică de ce mulți dintre ei au votat pentru democrați. Asta potrivit unui specialist în sondaje care a anticipat corect rezultatele", a transmis Vance.

Vicepreședintele a apărat-o și pe Rachel Campos-Duffy, criticată anterior pentru că susținuse o soluție diplomatică pentru conflict. Potrivit lui Vance, rezultatul alegerilor demonstrează că recomandarea sa politică a fost corectă.

"Motivul pentru care am pierdut este războiul"

JD Vance a avertizat că, în lunile următoare, vor exista încercări de a prezenta alte explicații pentru înfrângerea republicanilor. El a criticat în special ideea că partidul ar putea să își recâștige susținerea electorală prin acordarea unei amnistii imigranților aflați ilegal în Statele Unite.

Vicepreședintele a precizat că este deschis la schimbări privind aplicarea legislației în domeniul imigrației, inclusiv la măsuri mai ferme împotriva companiilor care angajează muncitori fără documente. A respins însă categoric amnistia ca soluție politică.

"Motivul pentru care am pierdut este războiul. Președintele însuși a spus asta aseară", a afirmat JD Vance.

Vicepreședintele a susținut că republicanii trebuie să recunoască efectele politice ale conflictului, chiar dacă unii consideră că deciziile administrației au fost justificate.

"Dacă vreți să susțineți că a meritat, că pierderea Senatului pentru următorii șase ani a fost un preț care a meritat plătit, atunci spuneți asta. Susțineți că a fost un cost justificat. Indiferent dacă sunteți de acord sau nu, măcar este o poziție sinceră", a scris Vance.

La finalul mesajului, vicepreședintele american a făcut apel la unitate în rândul republicanilor și i-a îndemnat pe alegătorii nemulțumiți să sprijine politicieni care le împărtășesc convingerile.

"Celor care sunt furioși și vor să spună «V-am spus eu»: aveți dreptate, ne-ați avertizat. Folosiți această energie pentru a alege republicani care vă împărtășesc viziunea asupra lumii", a transmis JD Vance.

El a încheiat printr-un apel la mobilizare, cerând susținătorilor partidului să transforme nemulțumirea provocată de rezultatele alegerilor în acțiune politică.