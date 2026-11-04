Prima reacție a lui Vladimir Putin după eșecul dureros suferit de Trump la alegeri

A venit și prima reacție a lui Vladimir Putin după înfrângerea catastrofală suferită de partidul lui Donald Trump, care a pierdut controlul ambelor camere ale Congresului american. Kremlinul speră că Trump va continua eforturile privind Ucraina și după eșecul de la alegeri.

Vladimir Putin şi Donald Trump, la summitul din Alaska, 15 august 2025 - Getty Images

Kremlinul a anunțat azi că Rusia speră sincer că Donald Trump va continua eforturile pentru a încheia războiul din Ucraina și după alegerile pentru Congres. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov.

"Președintele Trump își continuă exercitarea atribuțiilor. Sperăm sincer că își va continua și eforturile de pace. Există deja progrese. Foarte curând va avea loc o nouă rundă de negocieri trilaterale. Au existat eforturi de pace încununate de succes, precum și eforturi umanitare ale primei-doamne a SUA, Melania Trump. Sperăm că toate acestea vor continua", a declarat oficialul Kremlinului.

Întrebat dacă Congresul ar putea împiedica astfel de eforturi ale liderului american, Peskov a spus: "Aceasta este o chestiune internă a Americii".

Articolul continuă după reclamă

Amintim că Congresul american revine sub controlul democraților după scrutinul de la jumătatea mandatului lui Donald Trum. Rezultatele parțiale indică victorii importante atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților. Într-o primă reacție, președintele Donald Trump a recunoscut eșecul partidului său, dar nu și-a asumat responsabilitatea pentru înfrângerea dezastruoasă. În stilul caracteristic, Trump a găsit și o explicație. Spune că victoria republicanilor ar fi fost garantată dacă numele lui s-ar fi aflat pe buletinele de vot. A spus totuşi că parţial de vină pentru eşec a fost şi războiul cu Iranul.