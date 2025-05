Conflict armat între două puteri nucleare: Pakistanul susține că a doborât cinci avioane indiene

India şi Pakistanul s-au bombardat reciproc miercuri, atacuri soldate cu 26 de morţi în Pakistan şi 8 morţi în India. Este cea mai gravă confruntare militară dintre cele două ţări din ultimele două decenii. Loviturile indiene au vizat nouă locații considerate infrastructuri teroriste, ca răspuns la un atacul asupra unor turiști hinduși în Kashmirul indian, soldat cu 26 de morți, pe 22 aprilie.

Cel puţin 34 de morţi după ce India şi Pakistanul s-au bombardat reciproc

India susține că atacurile au fost îndreptate împotriva grupărilor islamiste Jaish-e-Mohammed și Lashkar-e-Taiba. Pakistanul neagă orice implicare în atentatul din aprilie și afirmă că șase locații civile, inclusiv două moschei, au fost lovite miercuri de rachetele indiene. Oficialii pakistanezi susțin că cel puțin 26 de civili au fost uciși și 46 răniți. Rachetele indiene au lovit şase oraşe din Kashmir şi din Punjabul pakistanez.

Cele două armate au schimbat şi tiruri de artilerie de-a lungul frontierei disputate în Kashmir, după seria de lovituri indiene pe teritoriul Pakistanului. India a anunţat la rândul său opt morţi şi 29 de răniţi în satul Poonch din Kashmirul indian. Aceste tiruri de artilerie au avariat şi barajul hidroelectric Neelum-Jhelum, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei de la Islamabad, gen. Ahmed Chaudhry.

În replică, Islamabadul a catalogat acțiunea Indiei drept "un act flagrant de război" și a notificat Consiliul de Securitate al ONU că își rezervă dreptul de a răspunde. Generalul Ahmed Sharif Chaudhry a precizat că Pakistanul va reacționa "la momentul, locul și cu mijloacele alese".

Pakistanul susține că a doborât cinci avioane indiene

În același timp, surse locale din Kashmirul indian au confirmat pentru Reuters că trei avioane de luptă s-au prăbușit în regiune, iar piloții au fost internați. Imagini difuzate în presa locală arată resturi de avion pe un câmp, dar autenticitatea filmării nu a fost verificată de Reuters.

Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Asif, a declarat pentru AFP că Pakistanul a doborât "cinci avioane duşmane", fără a furniza mai multe detalii. Dimineaţă, o sursă din serviciile de securitate indiene a declarat pentru AFP că trei avioane de luptă ale armatei indiene s-au prăbuşit, din motive care nu au fost precizate imediat. Soarta piloţilor nu a fost precizată.

La nivel internațional, SUA, ONU, China și Rusia au făcut apel la reținere și dialog. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut ambelor părți "moderație militară maximă". Atacurile au avut și un impact economic: bursele din India și Pakistan au deschis în scădere, iar mai multe companii aeriene au anulat zborurile din cauza închiderii spațiului aerian.

Escaladarea actuală depășește intensitatea conflictelor recente dintre cele două state și riscă să destabilizeze grav regiunea, au avertizat analiștii. India a numit operațiunea "Sindoor", un simbol hindus al căsătoriei, accentuând implicațiile culturale și politice ale acțiunii.

Unul dintre locurile lovite în cursul nopţii de armata indiană este moscheea Subhan, la Bahawalpur, în Punjabul pakistanez, care are legături, conform serviciilor de informaţii indiene, cu grupări apropiate de mişcarea jihadistă Lashkar-e-Taiba (LeT). India acuză această grupare, suspectată de atacurile care s-au soldat cu 166 de morţi la Mumbai în 2008, că a orchestrat atacul de la 22 aprilie. Pe 30 aprilie, Pakistanul transmitea că are "informații credibile" că India va ataca în următoarele 36 de ore.

Problema Kashmirului

Kashmirul este o regiune disputată între India și Pakistan încă din 1947, când, după împărțirea Indiei britanice, ambele țări au revendicat-o. Deși are o populație majoritar musulmană, maharajahul hindus a decis alipirea la India, declanșând primul război indo-pakistanez.

În prezent, regiunea este divizată de o linie de control: partea de sud-vest este administrată de India, iar cea de nord-vest de Pakistan. India consideră Kashmirul parte integrantă a sa, în timp ce Pakistanul îl vede ca teritoriu ocupat. Disputa a dus la trei războaie, zeci de conflicte armate și rămâne un punct fierbinte al tensiunilor dintre două state nucleare.

