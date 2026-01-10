Apartamentele, casele și renovările ne-ar putea costa mai mult în lunile următoare. O taxă de carbon, aplicată materiilor prime importate din afara Uniunii Europene, va majora prețul articolelor de construcții, în special al metalului. Cele mai afectate sunt construcțiile industriale, dar impactul se va simți rapid și la românii care își construiesc singuri o casă.

Chiar dacă vor să cumpere cât mai mult din România, constructorii nu prea au de ales și ajung să aducă din import peste 60% din materialele de construcții. Pe șantiere, aproape totul se va scumpi începând din acest an - de la fier și ciment până la profile metalice și acoperișuri. Și asta pentru că se introduce o taxă de carbon pentru materiile prime aduse din afara Uniunii Europene.

"Se practică importul mai ales de materii prime, cum este fierul, aluminiul, sunt importate din afară. E un procent destul de semnificativ. Exact ca în 2023 când piața oțelului și a fierului beton s-a dublat de la 3 lei pe kg la 7 lei" a relatat constructorul Sebastian Popescu.

Cât ar putea creşte preţurile materialelor de construcţii

Estimările arată creșteri de 10%, care pot ajunge la 15 procente în produsul finit, mai ales la fier beton, oțel, aluminiu și panouri metalice.

"Primele efecte ale taxei de carbon se vor vedea începând cu 12 ianuarie, unii dintre importatori au deja noi liste de prețuri. Impactul real o să îl vedem începând cu februarie-martie pentru că mai sunt stocuri tampon. Creșterea va fi de 10% la prima strigare, dar vom avea creșteri și de 15 și de 20% în produsul finit" a spus distribuitorul de materiale de construcții Cosmin Răileanu.

Românii care îşi construiesc singuri casele, loviţi din plin

Pentru dezvoltatori, scumpirile ar putea fi absorbite. În schimb, pentru românii care construiesc singuri, fiecare procent în plus la materiale înseamnă costuri mai mari.

"La clientul care construiește în regie proprie impactul se va vedea imediat ce cumpără materialele, în februarie, martie. 10–15% pentru omul care are salariu și se împrumută la bancă să își facă o casă în regie proprie pot să însemne salariul lui pe 2–3 luni" a mai spus Cosmin Răileanu.

În blocurile rezidențiale, prețurile mai mari s-ar putea resimți ceva mai târziu.

"Întotdeauna orice creștere a taxelor, materialelor de construcție, utilităților se reflectă în prețul final pe care-l suportă consumatorul. Va fi o creștere etapizată, nu va fi mare de la început, și probabil în primul an va fi absorbită în prețul final dar după 2026 se va vedea în prețul final al fiecărei construcții. E ca o protecție pentru că toți producătorii europeni cumpără certificate verzi pentru a produce anumite materiale care poluează și sunt mari consumatoare de energie" a spus președintele Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari, Gabriel Arteni.

Deși taxa de carbon ar trebui să protejeze industria europeană, în lipsa unei producții puternice în România, efectul imediat este de scumpire a construcțiilor.

