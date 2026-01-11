Rezultate LOTO 6/49, duminică 11 ianuarie 2026, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Duminică, 11 ianuarie, au avut loc loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 8 ianuarie, Loteria Română a acordat peste 27.200 de câştiguri în valoare totală de peste 1,83 milioane de lei.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 14,70 milioane de lei (peste 2,89 milioane de euro).

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker : 6 + 29, 42, 45, 21, 3

: 6 + 29, 42, 45, 21, 3 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus : 9 1 9 5 9 1

: 9 1 9 5 9 1 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc : 0 0 5 8 4 0

: 0 0 5 8 4 0 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc : 8 7 6 3 8 4 7

: 8 7 6 3 8 4 7 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40 : 22, 31, 7, 23, 20, 10

: 22, 31, 7, 23, 20, 10 Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 6, 17, 33, 12, 16, 1

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,41 milioane de lei (peste 1,06 milioane de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,97 milioane de lei (peste 9,23 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 570.900 de lei (peste 112.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 220.900 de lei (peste 43.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 139.400 de lei (peste 27.400 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 145.200 de lei (peste 28.500 de euro).

