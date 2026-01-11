Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări că românii nu vor resimți scumpiri la gaze naturale după 31 martie, când expiră actuala schemă de plafonare. Oficialul spune că, în cel mai pesimist scenariu, Guvernul are pregătită prelungirea plafonării, pentru a evita un șoc al prețurilor din aprilie.

Ce se întâmplă cu prețul gazului din aprilie. Ministrul Energiei: "Am pregătit alternativa" - Hepta

Bogdan Ivan spune că actuala schemă de plafonare a prețului la gaze naturale asigură un preț stabil până în 31 martie.

De asemenea, ministrul Energiei susține că nu se așteaptă ca prețurile să crească după această dată, dar că s-au făcut pregătiri astfel încât România "să nu sufere un șoc".

"Am început încă de anul trecut, din septembrie, o gândire în care la 31 martie, când se termină această schemă de plafonare, România să nu sufere un șoc, la fel ca și în cazul energiei electrice, să aibă o creștere abruptă a prețului la gazele naturale. În momentul de față avem, după ce am setat aceste lucruri cu întreaga piață, avem prețuri, oferte în piață și sub prețul plafonat astăzi, și am mare încredere că în modul în care am făcut organizarea pentru data 31 martie nu o să avem creșteri de prețuri", a spus Bogdan Ivan, duminică seara, la un post de televiziune.

Articolul continuă după reclamă

Ministrul spune că, în cazul în care vor apărea perturbări, "am pregătit alternativa".

"Să avem o reducere graduală a acestui plafon timp de un an de zile, până în 2027, pentru a proteja persoanele fizice și companiile de o creștere bruscă prețului la gaze naturale. Așa că, în cel mai rău caz, vom avea o prelungire de un an de zile cu o reducere graduală a acestui plafon, dar în mod normal astăzi avem oferte sub prețul plafonat", a mai declarat Bogdan Ivan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰