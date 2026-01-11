Un polițist de frontieră a fost rănit grav după ce un șofer aflat la volanul unui Range Rover a încercat să forțeze ilegal trecerea graniței din Ucraina în România. Incidentul a avut loc pe 11 ianuarie, în regiunea Cernăuți, iar autoritățile au reținut șase dintre pasagerii mașinii. Conducătorul auto a reușit să fugă și este căutat.

Grănicer ucrainean, rănit grav de şoferul unui Range Rover care a forţat ilegal trecerea graniţei cu România - Serviciul de Stat al Ucrainei

Potrivit informațiilor transmise de Serviciul de Stat al Grănicerilor din Ucraina, un echipaj de frontieră din zona Cernăuţi a observat un autoturism de teren de tip Range Rover, înmatriculat în străinătate, care se deplasa în direcția graniței ucraineano-române.

Șoferul a ignorat avertismentele de oprire și a încercat să treacă de linia de obstacole și sisteme de securitate de la frontieră, cu scopul de a intra ilegal în România, relatează Ukrainska Pravda.

Grănicer rănit grav în timpul manevrelor

Articolul continuă după reclamă

În timpul manevrelor făcute pentru a forța trecerea frontierei, șoferul a lovit un polițist ucrainean de frontieră. Acesta a suferit răni multiple grave.

Victima a fost transportată de urgență la spital și supusă unei intervenții chirurgicale. Conform autorităților ucrainene, viața grănicerului nu este în pericol.

Ulterior incidentului, polițiștii de frontieră, împreună cu angajați ai Poliția Națională a Ucrainei, au reușit să localizeze vehiculul implicat. Range Rover-ul a fost găsit abandonat la marginea unei localități din zonă.

Șase pasageri reținuți, șoferul este căutat

În urma operațiunilor de căutare, forțele de ordine au reținut șase persoane care se aflau în autoturism în momentul tentativei de trecere ilegală a frontierei.

"În cadrul activităților de căutare, polițiștii au reținut șase persoane care se aflau în mașină în timpul tentativei de forțare a graniței. Căutările pentru identificarea și prinderea șoferului continuă", au transmis reprezentanții autorităților de frontieră.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰