Video Doi români din Spania, de 13 şi 20 de ani, au sărit în gol de la etajul 9 după ce familiile s-au opus relației

Dramă ca-n Romeo şi Julieta. Doi români din Spania şi-au pus capăt zilelor, împreună, pentru că familiile lor nu erau de acord cu relaţia. Fata avea doar 13 ani, iar băiatul 20, motiv pentru care părinţii au încercat să îi despartă. Cei doi au intrat ilegal pe şantierul unui bloc, au spart porţile cu maşina şi, până să sosească forţele de ordine aletate de alarma clădrii, s-au aruncat în gol.

de Redactia Observator

la 11.01.2026 , 19:17

Fata avea doar 13 ani, iar băiatul 20. Ambii erau români. Din cauza vârstei lor, părinţii nu au fost de acord cu relaţia.

Au plecat împreună de acasă și s-au oprit într-un bar

Aproape de miezul nopţii, vehiculul condus de tânăr a rupt gardurile unui şantier şi s-a oprit printre cărămizi şi materiale de construcţie. Tinerii au abandonat autoturismul cu uşile deschise, farurile aprinse şi motorul pornit. Au alergat pe scări până spre etajul nouă al clădirii. De unde s-au aruncat în gol.

Relație interzisă de familie: fata avea 13 ani, băiatul 20

"Din câte știm, relația romantică dintre cei decedaţi a fost dezaprobată de familie. De asemenea, am aflat că chiar ieri, familia acestei fete de 13 ani raportase dispariția, cu câteva ore mai devreme", a declarat Miriam Gonzalez, jurnalist spaniol.

Sistemul de supraveghere al şantierului a declanşat alarma. Poliţiştii şi medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru cei doi tineri.

"Camerele de securitate le-au surprins intrarea și au alertat compania de construcții și poliția, care au găsit ambele corpuri fără viață când au sosit", mai spune Miriam Gonzalez.

Niciunul dintre cele două corpuri nu prezintă urme ale unor violenţe. Astfel că ipoteza anchetatorilor duce clar către o sinucidere. Poliţia a anunţat că a intrat în posesia imaginilor de pe camerele de supraveghere dar că nu vor fi făcute publice.

