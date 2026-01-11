Peste 500 de oameni, morţi în urma protestelor din Iran. Aproape 11000 au fost arestaţi, între care 160 minori

Cel puţin 538 de persoane au murit în protestele care au început în Iran pe 28 decembrie, potrivit informaţiilor difuzate duminică de ONG-ul Human Rights Activists News Agency (HRANA). Protestele s-au extins în peste 100 de oraşe din toată ţara, iar numărul arestărilor ar fi ajuns deja la 10.675 de persoane, scrie Agerpres.

Peste 500 de oameni, morţi în urma protestelor din Iran. Aproape 11.000 au fost arestaţi, între care 160 minori - X

Această organizaţie opozantă regimului ayatollahilor, care operează din Statele Unite, a indicat că, din acest număr, 48 ar fi personal de securitate iranian şi 490 de manifestanţi, dintre care opt minori.

Conform datelor furnizate agenţiei EFE de Skylar Thompson, subdirectoarea HRA, numărul morţilor în cele 15 zile de proteste ar putea ajunge la 579, deşi este încă în curs de verificare.

Numărul arestărilor a ajuns la peste 10.000 de persoane

Articolul continuă după reclamă

Potrivit acestei organizaţii cu sediul în Statele Unite, numărul arestărilor din 28 decembrie în Iran a ajuns deja la 10.675 de persoane, dintre care 160 ar fi minori şi 52 studenţi.

Numeroase manifestaţii de amploare au loc în sute de oraşe din Iran, unde nu există internet şi acoperire de peste 72 de ore şi unde protestele, izbucnite iniţial din cauza situaţiei economice precare a ţării, s-au transformat în nemulţumiri împotriva Republicii Islamice şi a liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

SUA ar putea interveni în situaţia din Iran

Preşedintele SUA, Donald Trump, urmează să fie informat marţi de către înalţi oficiali din administraţia sa cu privire la opţiuni specifice de răspuns la protestele din Iran, a relatat duminică Wall Street Journal, citând oficiali americani, conform Reuters.

Întâlnirea va fi o discuţie despre posibile măsuri viitoare, inclusiv lovituri militare, desfăşurarea de arme cibernetice secrete împotriva obiectivelor militare şi civile iraniene, impunerea de sancţiuni suplimentare asupra guvernului iranian şi stimularea surselor online antiguvernamentale, a scris publicaţia.

Casa Albă a declarat că nu are niciun comentariu cu privire la acest articol.

Trump, care a ameninţat în repetate rânduri în ultimele zile că va interveni în Iran de partea protestatarilor, a postat sâmbătă pe reţelele de socializare: "Iranul se îndreaptă spre LIBERTATE, poate ca niciodată până acum. SUA sunt gata să ajute!!!".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰