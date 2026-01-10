Val de nemulțumiri la ghişeele de taxe şi impozite din toată țara. Românii au fost să îşi achite dările, dar s-au lovit de sume care, în multe cazuri, s-au dublat sau chiar triplat faţă de anul trecut. Pentru unii, nota de plată este greu de achitat: mulți sunt nevoiți să se împrumute sau să strângă serios cureaua pentru a face față noilor impozite din 2026.

Cele două sedii ale Direcției de Taxe și Impozite din Reșița au fost luate cu asalt de contribuabilii grăbiți să-și achite dările la stat. Entuziasmul s-a transformat rapid în revoltă în momentul în care oamenii au aflat cât au crescut sumele de plată, iar nemulțumirea a fost pe măsura banilor scoși din buzunar.

"Nu se poate aşa ceva. În ţara asta e un haos. Nu ştiu să mai conducă. Îşi bat joc de poporul român.", a spus o femeie.

"Cam tristă, că plătesc dublu, 700 şi ceva de lei.", a adăugat o bătrânică.

Reporter: Ce o să faceţi?

Bătrânică: Păi plătim, nu avem ce să facem.

"E bătaie de joc. De unde bani? Să ne chinuim, suntem oricum bolnavi. Asta e bătaie de jos, ce face statul cu noi.", a spus o altă femeie.

"Mult! De la 200 de lei, am plătit 645 de lei.", a adăugat un bărbat.

Pentru mulți, impozitele s-au dublat sau chiar triplat, iar oamenii ajung să strângă serios cureaua și, în unele cazuri, să se împrumute ca să poată face față cheltuielilor.

"Mai renunţăm la câte ceva, reducem în altă parte. Trăim cu ce se poate.", a spus bătrânica.

"Mă descurc cum pot. Iau de la bancă, iau de la CAR, ce să fac, dările trebuie plătite.", a adăugat o altă bătrânică.

"Pensia, mică. Trăim de pe-o zi pe alta.", mai spune o bătrânică.

Autoritățile locale spun că scumpirile vin după renunțarea la toate scutirile fiscale din anii anteriori.

"M-a există o scutire de până la 50%, acea scutire nu mai există. De asemenea, mai exista un 10% ca şi modificaţie, pentru clădirile de trei etaje.", a declarat Mihaela Țugmeanu, șef serviciu Taxe şi Impozite Primăria Reşiţa.

"Am plătit 12 milioane. Cum mă descurc? Strângem cureaua.", a spus o doamnă de la ghişeu.

Haos a fost şi la ghişeele de taxe şi impozite din Botoşani, unde mulți au plătit, dar au plecat cu un gust amar.

"Pensia mea, uitaţi, 1280 de lei, Cu lacrimi în ochi vă spun că dau jumătate din pensie.", a spus o bătrânică.

"Mi se pare exagerat, pentru că salariile nu au crescut, pensiile nu au crescut. S-au luat bani de la copii, de la mămici. Chiar nu mi se pare în regulă.", a adăugat o doamnă.

Reporter: Cât aţi plătit anul trecut?

Doamnă: Pentru un apartament de 50 de metri pătraţi, 270 şi ceva de lei.

Reporter: Şi acum cât vă aşteptaţi să plătiţi?

Doamnă: Păi cred că vreo 300. E jale, mai ales pentru pensionari şi cei care nu au venit.

Şi înmormântările apasă tot mai greu pe bugetele oamenilor. Dacă în unele orașe tarifele au fost înghețate, la Sibiu costurile pentru ultimul drum au crescut şi ele.

"În cazul unor taxe pentru serviciile conexe oferite de Cimitirul Municipal Sibiu, s-a optat în 2026, pentru o corelare cu rata inflaţiei, calculată la 11%.", a spus Mirela Gligore, purtătoare de cuvânt Primăria Sibiu.

"E prea mult. E exagerat, mai ales pentru noi, pentru pensionari. E groaznic. E foarte mult pentru noi, pentru că avem pensiile aşa cum le avem. Foarte mult m-au costat toate şi cu 16 milioane pensie, vă daţi seama în ce situaţie am ajuns. Pe mine m-au lăsat cu durere de inimă.", a spus o altă femeie.

Contribuabilii care își achită integral impozitele pentru clădiri, terenuri și mașini până la 31 martie primesc o reducere de 10% din sumă, iar cei care aleg plata online sunt recompensați cu acelaşi discount. În schimb, după 30 septembrie, impozitele neplătite atrag penalizări de 1% pe lună, iar în cazul restanțelor, rău-platnicii pot ajunge la executare silită.

