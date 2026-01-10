Au apărut imagini noi ale momentului în care un ofiţer anti-imigraţie din Minnesota împuşcă o femeie care le bloca drumul cu maşina. Sunt filmate chiar de către poliţistul care a tras. Între timp, autorităţile americane se ceartă pe investigaţie. FBI-ul este criticat pentru că nu le permite procurorilor locali accesul la probe.

"E în regulă, frate. Nu sunt supărată, băiete. Arată-ţi faţa. Nu sunt supărată, e ok. Nu ne schimbăm plăcuţa de înmatriculare în fiecare dimineaţă. Doar ca să ştii, va fi aceeaşi plăcuţă de înmatriculare când vei veni să vorbeşti cu noi mai târziu. Vrei să ne ataci? Zic să mergi să iei prânzul, băiete", cerea pe filmare victima atacului ICE.

Incidentul, surprins de ofițerul ICE cu telefonul

Momentele incidentului şocant au fost filmate cu telefonul mobil al ofiţerului anti-imigraţie. Acesta face turul maşinii şi are un schimb de replici cu partenera de viaţă a femeii aflate la volan. Când colegii săi se apropie de vehicul şi îi solicită femeii să coboare, Jonathan Ross se află în faţa maşinii. Renee Goods porneşte şi pare că îl loveşte pe ofiţer, care trage trei focuri de armă.

Preşedintele american îl apără pe ofiţer. Administraţia a prezentat-o pe victimă drept o persoană radicalizată, care a încercat să calce cu maşina un om al legii.

"Sunt agitatori. Vom proteja mereu ICE și vom proteja mereu Patrula de Frontieră și forțele de ordine", a declarat preşedintele SUA, Donald Trump.

Ancheta FBI, contestată de autoritățile locale

Autorităţile din Minnesota au anunţat că vor deschide o investigaţie proprie după ce FBI-ul a restricţionat accesul la probe anchetatorilor locali.

"Eforturile noastre de a pleda pentru o anchetă comună nu reprezintă un atac la adresa FBI. Căutăm dreptate și să fim corecți cu toți cei implicați", a transmis Mary Moriarty, procuror al comitatului Hennepin TC.

"Credeţi că FBI ar trebui să furnizeze dovezi oficialilor statului Minnesota? Ei bine, în mod normal aş face-o, dar acolo sunt funcţionari corupţi. Adică, Minneapolis şi Minnesota sunt locuri frumoase, dar sunt distruse. Au un guvernator incompetent", a mai spus Trump.

Sute de locuitori din Minneapolis au mărşăluit pe străzile din oraş în semn de protest împotriva durităţii cu care operează agenţii anti-imigraţie. Oamenii au purtat pancarte cu sloganuri precum "Rușine ICE, rușine Trump" și "Eu sunt Renee".

