Starea liderului Ceceniei s-a înrăutăţit. Pe cine ar putea numi Kremlinul în locul lui Ramzan Kadîrov

Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, suferă de insuficienţă renală şi este supus dializei. Având în vedere problemele sale grave de sănătate, Kremlinul caută un succesor pentru Kadîrov, chiar fiul său aflându-se printre cei propuşi. Şeful guvernului cecen, Magomed Daudov, şi comandantul detaşamentului "Ahmat", Apti Alaudinov sunt şi ei printre cei care ar putea să conducă Republica Cecenă.

Kadîrov, în vârstă de 49 de ani, se află în prezent în propriul său spital din Cecenia, unde s-au adunat membrii familiei sale, inclusiv cei din alte ţări. GUR a adăugat că, având în vedere problemele grave de sănătate ale lui Kadîrov, se caută un înlocuitor pentru liderul cecen, care guvernează Cecenia cu mână de fier din 2007, au declarat surse din cadrul Serviciului de Informaţii Militare al Ministerului Apărării din Ucraina, GUR, agenţiilor ucrainene UNIAN şi Ukrinform - transmite EFE, citat de Agerpres.

Cine l-ar putea înlocui pe Ramzan Kadîrov

Printre candidaţi s-ar afla, potrivit surselor citate de UNIAN, fiul cel mare al lui Kadîrov, Ahmat, precum şi şeful guvernului cecen, Magomed Daudov, şi comandantul detaşamentului "Ahmat", Apti Alaudinov.

UNIAN aminteşte că, în ianuarie, şeful Ceceniei l-a numit pe fiul său Ahmat, în vârstă de 20 de ani, în funcţia de viceprim-ministru interimar al republicii, acesta păstrându-şi în acelaşi timp funcţia de ministru al sportului.

Kadîrov nu a comentat dacă numirea fiului său are legătură cu informaţiile privind starea sa de sănătate.

La sfârşitul anului trecut, mai multe mass-media au relatat despre presupusa spitalizare a şefului Ceceniei la Moscova, dar nu a existat nicio confirmare oficială a acestei informaţii.

