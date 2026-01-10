Anul trecut am avut cea mai slabă recoltă de cartofi din ultimii 15 ani, iar speranţa nu încolţeşte nici în 2026. Seceta, preţurile mari şi concurenţa importurilor îi fac pe fermieri să cultive tot mai puţini cartofi.

Producţia este în declin de ani de zile şi ajunge să acopere acum 50% din necesar. Fermierii au recoltat sub 1,5 milioane de tone de cartofi de toamnă în 2024. Jumătate din cantitatea de acum opt ani.

"Toate sunt scumpe - de la arat, la discuit, la semănat. Nu mai pune nici lumea mult aşa cum punea înainte! Şi supermarketurile au numai putregai, nu sunt buni de nimic ăia de la market! E mai ieftin, dar au gunoaie!", a precizat un producător.

România depinde tot mai mult de importuri

"Completarea pieţei interne cu marfă din import este de aşteptat pentru că au fost excedente de producţie în Franţa şi în Germania la cartof. România astăzi nu are decât vreo 20.000 şi ceva de hectare de cartof, dintre care vreo 16.000 sunt cartofi de sămânţă. Noi nu avem o autosuficienţă asigurată ca popor", a explicat Vlad Gheorghe, preşedintele Asociaţiei Legumelor şi Fructelor.

Cauzele sunt multiple. De la schimbări climatice până la creşterea costurilor de producţie.

"Lipsă acută de apă în zona în care culturile de cartofi se pretează, pentru că precipitaţiile au fost scăzute, au fost situaţii când oamenii au irigat terenurile. Au rămas cantităţi foarte mari de cartofi în pământ din cauză că pământul a fost foarte tare. Existând o cantitate mică, accesul în marile magazine este din ce în ce mai greu", a declarat Dragoş Frumosu, preşedinte Sindalimenta.

Românii mănâncă mai mulți cartofi, deși producția scade

O ofertă mai mică ridică automat preţurile. Dacă acum doi ani găseai cartofi în piaţă şi cu doi lei kilogramul, preţul este dublu acum.

"Asta vă pot spune, că nu e bine! Totul! Şi sămânţa şi totul e scump! Nu suntem mulţumiţi de nimic!", a spus un producător.

"Foarte greu! Şi vânzările de sărbători foarte proaste, acum lumea nu este venită din concediu, foarte prost, piaţa e goală şi să faci reducere, n-ai cui să-i dai!", a adăugat altul.

Consumă anual de cartofi la noi în ţară este de aproximativ două milioane de tone de cartofi.

