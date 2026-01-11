Discuții în NATO despre Groenlanda și Antarctica. Oficial american: Rusia și China n-au scopuri pașnice

Ţările membre NATO poartă discuţii "constructive" privind Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, a cărui achiziţie este vizată de administraţia Trump, a declarat duminică americanul Alexus Grynkewich, la o conferinţă pe tema apărării desfăşurată în Suedia, scrie Agerpres.

Oficialul a subliniat importanţa strategică tot mai mare a Arcticii, pe măsură ce gheaţa se retrage şi accesul în zonă devine mai uşor. "Am văzut nave chineze patrulând împreună cu Rusia, nu numai de-a lungul coastei nordice a Rusiei, ci şi la nord de Alaska, în apropierea Canadei şi în alte locuri (...), iar acest lucru nu are scopuri paşnice, ei nu studiază focile şi urşii polari", a insistat Grynkewich, citat de AFP.

El a precizat că în cadrul Consiliului Atlanticului de Nord se desfăşoară discuţii constructive despre Groenlanda şi a subliniat că "cel mai important lucru este ca membrii Alianţei, care colaborează de atâţia ani, să discute şi să lucreze împreună pentru a rezolva aceste probleme spinoase". De asemenea, Grynkewich a spus că, deşi nu există o ameninţare imediată la adresa NATO, regiunea arctică câştigă tot mai multă importanţă strategică.

Germania şi Danemarca trimit delegaţii în SUA



Între timp, Germania şi Danemarca se pregătesc să trimită delegaţii în Statele Unite pentru discuţii cu oficiali americani. Ministrul german de externe, Johann Wadephul, va avea întâlniri luni la Washington cu secretarul de stat american, Marco Rubio. În drum spre Washington, el a făcut o escală la Reykjavik, unde a discutat despre "provocările strategice ale Regiunii Nordice" împreună cu şefa diplomaţiei islandeze.

La rândul său, ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, va discuta săptămâna viitoare cu secretarul de stat american, Marco Rubio, despre Groenlanda şi securitatea arctică, a confirmat şefa guvernului danez, Mette Frederiksen. Ea nu a specificat locul sau data exactă a întâlnirii, relatează dpa.

