Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a reacționat ferm la avertismentele lansate de Donald Trump, afirmând că statul cubanez nu acceptă presiuni externe. Liderul de la Havana a transmis că insula este "o națiune liberă și independentă" și a acuzat Statele Unite de decenii de agresiuni politice și economice.

Reacţia preşedintelui Cubei la ultimatumului lui Trump: Nimeni nu ne dictează ce să facem. SUA ne agresează - Profimedia | Getty Images

Cuba este "o naţiune liberă şi independentă", a scris Miguel Diaz-Canel, liderul Cubei, într-un mesaj publicat pe X.

"Nimeni nu ne dictează ce să facem. Cuba nu agresează, ci este agresată de Statele Unite de 66 de ani, şi nu ameninţă, ci se pregăteşte, gata să-şi apere patria până la ultima picătură de sânge".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

"Cei care dau vina pe Revoluție pentru lipsurile economice severe pe care le îndurăm ar trebui să tacă de rușine. Pentru că știu și recunosc că acestea sunt rezultatul măsurilor draconice de sufocare extremă pe care Statele Unite ni le aplică de șase decenii și pe care acum amenință să le intensifice", a transmis în continuare liderul cubanez.

Mai devreme, Donald Trump a îndemnat Cuba să "accepte un acord, înainte de a fi prea târziu" şi ca ţara să nu rămână fără petrol şi bani venezueleni.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰