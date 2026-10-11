Criza de la Cernavodă pune presiune pe facturile la curent. Ce ajutoare de la stat ar putea primi românii

Criza de la Cernavodă este decontată de români. Specialiştii spun că preţurile la electricitate vor creşte cu 20-30% după ce nivelul Dunării a ajuns la un minim istoric. Autorităţile au luat deja măsuri de urgenţă, dar oficialii transmit că redeschiderea centralei nu este posibilă, cel puţin în următoarele 10 zile.

Seceta a transformat Dunărea într-un pârâu.

La Rasova, la doar 20 de kiloemtri de Cernavodă, efectele secetei se văd cel mai bine. Dunărea s-a retras sute de metri şi a lăsat în urmă dune de nisip. Localnicii spun că nu au mai văzut niciodată aşa ceva, iar lucru asta se vede cel mai bine în cifre. Debitele Dunării la intrarea în stare sunt la un nou minim istoric, de 1.200 de metri cubi pe secundă.

"Eu sunt mutată aici din 74 şi nu a fost niciodată aşa Dunărea", a spus o localnică.

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Situaţia este una fără precedent la Centrala nucleară de la Cernavodă. Mai sunt doar trei centimetri până la pragul în care răcirea pompelor reactoarelor nu mai este posibilă. Sunt luate deja măsuri de urgenţă de Apele Române. Până pe 18 octombrie, din acumularea Iezer vor fi evacuați suplimentar 20 de metri cubi de apă pe secundă. Măsuri similare sunt luate pe Olt și Argeș şi vor fi create şi diguri. Nuclearelectrica spune că nu există un risc pentru securitatea naţională. Mai mult, în cazul în care se trece limita pentru răcire, există stocuri interne pentru încă trei zile.

"Cele mai apropiate de realitate prognoze sunt cele pe 10 zile. În următoarele 10 zile nu vedem vreo soluţie de a redeschide în siguranţă centrala de la Cernavodă. În zilele viitoare prognozele arată că va fi o creştere, dar foarte mică", a precizat Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Întreaga Centrală de la Cernavodă furniza aproximativ 20% din energia electrică pentru Sistemul Național. Închiderea reactoarelor va fi resimţită tot de români. Oficialii au anunţat că dacă situaţia o cere ar putea creşte şi ajutorul de 50 de lei oferit de stat persoanelor vulnerabile pentru facturile la energie.

"Probabil prin primăvară-vară vom vedea şi 20-30% pentru că deja foarte mulţi furnizori trebuie să ia din piaţa liberă contractele pe care Nuclearelectrica nu şi le-a mai putut onora. E clar că vom avea un impact pe factura consumatorilor clasici", a precizat Corina Murafa, expert în energie.

Situaţia a devenit critică pe 28 iulie, atunci când a fost oprit controlat primul reactor de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Pe 13 august, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, a fost oprit şi cel de-al doilea. Asta în condiţiile în care o serie de intervenţii ar fi trebuit să amâne măsură. Autorităţile au încercat detonarea unei stânci şi scufundarea a patru barje încărcate cu piatră ca să crească nivelul apei. Lucrările, care au costat peste două milioane de euro, au reușit să țină unitatea în funcțiune încă cinci zile. În acest timp, centrala a produs energie de aproape 10 milioane de euro.