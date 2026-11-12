Bogdan Deaconu, inginer format în centrală şi evaluator al performanţei flotei nucleare internaţionale în cadrul INPO, va prelua, de la 1 decembrie 2026, conducerea tehnică a CNE Cernavodă, având ca obiectiv îmbunătăţirea performanţei tehnice a centralei, informează Nuclearelectrica printr-un comunicat.

Cine este Bogdan Deaconu, noul director tehnic al centralei nucleare de la Cernavodă - Hepta

Bogdan Deaconu, inginer format în centrală şi evaluator al performanţei flotei nucleare internaţionale în cadrul INPO, va prelua, de la 1 decembrie 2026, conducerea tehnică a CNE Cernavodă, având ca obiectiv îmbunătăţirea performanţei tehnice a centralei, informează Nuclearelectrica printr-un comunicat.

"Numirea răspunde unei priorităţi strategice: restabilirea nivelului de excelenţă pe zona tehnică - performanţa echipamentelor, eficacitatea organizaţiei de inginerie şi consolidarea unei culturi a prevenţie şi de îmbunătăţire continuă - care a plasat constant unităţile nucleare de la Cernavodă pe primele locuri în clasamentele mondiale ale factorului de capacitate", se menţionează în comunicat.

Cu o carieră de 13 ani în industria nucleară, construită în cea mai mare parte în interiorul centralei şi cu doi ani de experienţă la Institute of Nuclear Power Operations (INPO), organizaţia care stabileşte standardele de excelenţă în operaţiunile nucleare, Bogdan Deaconu aduce exact mixul de care Cernavodă are nevoie: cunoaşterea în profunzime a echipamentelor centralei şi experienţa directă a modului în care cele mai bune centrale din lume îşi menţin performanţa, subliniază sursa citată.

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"CNE Cernavodă a demonstrat, de-a lungul anilor, că îşi merită locul în topul celor mai performante centrale nucleare din lume. Acesta este standardul la care ne raportăm. La nivel internaţional, am cu lucrat cu centrale care şi-au reechilibrat performanţa şi ştiu ce funcţionează: echipamente reziliente, probleme identificate la timp, procese eficiente, oamenii potriviţi la locul potrivit şi o cultură în care fiecare persoană îşi asumă, cu responsabilitate, rezultatul final. Echipa de la CNE Cernavodă are competenţa şi angajamentul necesare pentru a-şi reconfirma performanţa la nivel tehnic. Rolul meu este să creez cadrul în care atuurile echipei să se transforme în rezultate vizibile şi sustenabile", a declarat Bogdan Deaconu, citat în comunicat.

Între 2019 şi 2024, Bogdan Deaconu a fost coordonatorul principal al programului de extindere a duratei de viaţă a Unităţii 1 - de la iniţiere şi dezvoltare până la derulare. Prin finalizarea cu succes a acestui program, unul dintre cele mai importante proiecte ale centralei, Unitatea 1 a CNE Cernavodă funcţionează, în continuare, până la intrarea în retehnologizare.

De-a lungul carierei, a format şi condus echipe cros-funcţionale şi multinaţionale. Unele dintre proiectele finalizate - ca de exemplu inspecţia şi rezolvarea deficienţelor la componentele interne ale reactorului - au implicat sute de contractori şi angajaţi proprii, cu grafice strânse de execuţie şi gestionarea responsabilă a riscurilor - o bază solidă şi pentru proiectele care urmează.

Bogdan Deaconu şi-a început cariera în 2013 ca Inginer Tehnolog în cadrul RATEN - CITON, cu responsabilităţi de proiectare şi analiză pentru sistemele CNE Cernavodă. Din 2016 s-a alăturat echipei centralei, unde a coordonat programele pentru componentele critice ale reactorului - canalele de combustibil, conductele feeder şi vasul calandria - iar ulterior, ca Inginer Specialist, programele de inspecţie şi evaluare a condiţiei componentelor critice din zona nucleară şi cea clasică.

Între 2021 şi 2024 a condus Serviciul Componente Pasive, cu responsabilităţi în dezvoltarea planurilor de control al îmbătrânirii şi de managementul condiţiei componentelor critice, şi asigurarea interfeţei interdepartamentale pentru programele suport.

Între 2024 şi 2026, Bogdan Deaconu a lucrat în cadrul Institute of Nuclear Power Operations (INPO) în calitate de Senior Equipment Reliability Evaluator şi Continuum Contact. Responsabilităţile sale au inclus identificarea timpurie a semnalelor de diminuare a performanţei centralelor partenere - atât la nivel de echipamente, cât şi al organizaţiilor de inginerie - şi sprijinirea echipelor executive tehnice în eforturile de redresare.

Activitatea sa nu s-a limitat la o singură tehnologie, ci a vizat îmbunătăţirea performanţei întregii flote de centrale nucleare din SUA şi a centralelor internaţionale afiliate INPO din Canada, Argentina, Mexic şi Africa de Sud. În plus, a contribuit la dezvoltarea şi implementarea iniţiativei de rezilienţă în contextul ameninţărilor naturale pentru centralele internaţionale afiliate.

Din 2026, Bogdan Deaconu ocupă poziţia de Expert în cadrul Nuclearelectrica, coordonând dezvoltarea proiectelor de management al îmbătrânirii, extindere a duratei de viaţă şi suport operaţional.

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă a fost deconectată luni seara de la Sistemul Energetic Naţional (SEN), din cauza unei defecţiuni apărute în partea clasică a reactorului. În acest context, au fost anunţate măsuri la nivelul managementului tehnic al centralei care are în responsabilitate asigurarea disponibilităţii echipamentelor necesare operării Unităţii 1 CNE Cernavodă, respectiv înlocuirea directorului tehnic, începând cu 1 decembrie 2026.

Unitatea 1 urmează să fie reconectată vineri.