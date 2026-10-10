Cu cât se închiriază o garsonieră "cochetă" de 11 mp în Cluj-Napoca: "Ce animal să bag aici că îl chinui"

O garsonieră de doar 11 metri pătrați, scoasă la închiriat cu 250 de euro pe lună, a stârnit un val de ironii pe internet. Locuința se află în cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca, iar proprietarul o descrie drept "cochetă, curată, luminoasă și gata de mutare imediată". Imaginile din anunț i-au făcut însă pe internauți să se întrebe cum poți să trăiești confortabil într-un spațiu atât de mic.

Garsoniera este mobilată și utilată, are frigider, plită electrică, cuptor cu microunde, mașină de spălat și televizor. Canapeaua pe care poate dormi viitorul chiriaș este chiar în fața frigiderului, iar bucătăria se află la câțiva pași de locul de dormit. Pe scurt, nu prea ai unde să te plimbi, dar măcar nu faci mulți pași până la mâncare.

Baia e privată, dar se află pe hol

Un alt detaliu din anunț este baia privată, care nu se află în interiorul camerei, ci pe holul imobilului, chiar lângă ușa garsonierei. Are chiuvetă, WC și duș, însă fotografiile arată un spațiu extrem de îngust.

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Locuința este destinată unei singure persoane, student sau tânăr angajat, potrivit anunţului, iar animalele de companie nu sunt acceptate, potrivit Ştiri de Cluj.

"Ce animal să mai pui acolo că îl chinui"

Anunțul, distribuit pe grupuri de chirii din Cluj-Napoca, a adunat mai multe comentarii ironice. Un utilizator a venit cu o replică ironică: "Adevărul e că ce animal să mai pui acolo că îl chinui". Un alt comentator a spus că locuința ar trebui numită mai degrabă debara, închiriată cu 250 de euro pe lună. Altcineva a susținut că, la 350 de euro, poți găsi un apartament.