Ordonanţa de Urgenţă referitoare la liberalizarea preţului la gaze naturale, de la 1 aprilie 2027, va determina o potenţială scădere de circa 10% a preţului la consumatorul final, aşa cum am gândit noi, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă.

"Din punctul meu de vedere, am gândit în felul următor: la 1 aprilie prelungim ceea ce înseamnă Ordonanţa cu încadrarea în noile tendinţe din perspectiva preţurilor. Din punctul nostru de vedere, Ordonanţa de Urgenţă aplicată aşa cum am gândit-o va determina o potenţială scădere a preţului la consumatorul final. De ce zic potenţială? Pentru că, în fapt, noi ne ocupăm strict de partea de marfă. O evoluţie a tarifelor, o evoluţie a taxelor, o evoluţie a marjei comerciale a nivelului furnizorilor, practic, poate să dea peste cap calculul pe care l-am făcut. Dar, ţinând seama, efectiv, de preţul administrativ pe care noi îl stabilim, considerăm că preţul final ar trebui să scadă faţă de ceea ce există în momentul de faţă cu circa 10%, am calculat noi. Dar, încă o dată, este chestiune care pleacă strict din perspectiva preţului mărfii. Această măsură va intra în vigoare la 1 aprilie 2027, cu aplicabilitate până în 31 martie 2028. În paralel, ca şi măsură tranzitorie, dorim să venim în interiorul aceleiaşi Ordonanţe cu măsuri de vânzare către consumatorii casnici ale furnizorilor în fiecare lună într-un anumit procent. Adică, încet-încet, în termen de un an de zile consumatorii să treacă din această fază administrativă într-o fază liberă, concomitent cu măsuri de informaţie şi diseminare a informaţiei", a explicat ministrul Energiei.

În context, Chisăliţă a menţionat că se au în vedere măsuri care să fie aplicate şi consumatorilor non-casnici.

"În acelaşi timp, considerăm că o măsură tranzitorie trebuie să fie aplicată şi pentru consumatorii non-casnici. Avem în vedere o serie de măsuri care să vină la pachet cu dezvoltarea unor activităţi de eficienţă energetică la nivelul acestor consumatori. Adică, pur şi simplu prin măsuri ale unor credite care ajung la nivelul consumatorilor să-şi reducă costurile, cantitatea de energie şi de aici costurile, să-şi reducă energia şi să-i găsească mai pregătiţi pentru perioada imediat următoare", a susţinut Dumitru Chisăliţă.

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Pe de altă parte, întrebat dacă susţine preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei, ministrul de resort a transmis că este de acord "atât timp cât se desfăşoară respectând legislaţia în vigoare".

"Am luat cu prioritate tot ceea ce înseamnă investiţii, ce înseamnă contracte care sunt cu anumite restanţe. Există şi această preocupare în momentul de faţă şi această analiză. Nu este o tergiversare, sunt nişte proceduri legale care trebuie îndeplinite. Ca atare, Ministerul Energiei este în faza de a derula anumite activităţi conform legii în momentul de faţă, iar această tergiversare din punctul meu de vedere nu este susţinută, ţinând seama de prevederile legale pentru anumite operaţiuni care trebuie realizate. Atât timp cât ea se desfăşoară respectând legislaţia în vigoare, procedurile legale în vigoare, nu văd o problemă din punctul meu de vedere", a spus Chisăliţă.